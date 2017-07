¿Sabes qué hacer el fin de semana en D.C.? aquí te presentamos opciones

(NOTICIAS YA).- Para este fin de semana en el área metropolitana de Washington D.C. habrán actividades que pueden interesarte, pero toma en cuenta la entrada y salida del sol para prepararte en familia, si manejas lejos o deseas ver el ocaso desde la playa.

El sábado el sol saldrá a las 6 de la mañana con 7 minutos y se ocultará a las 8 de la noche con 2o minutos.

Se celebrará el Día nacional de la Danza en el centro de Kennedy de 2 pm a 10:30pm, habrán invitados de la universidad de Howard, equipos de la danza del hip-hop y un conjunto de “Bhangra”. Se darán clases de jazz inspirada en Bob Fosse, veterano de “So You Think You Can Dance”.

En el Museo Nacional Postal de 10am a 3 pm se contará la historia de Owney, el Perro, canino que se convirtió en la mascota no oficial del Servicio de Correo Ferroviario. La unidad de Amtrak K-9 demostrará lo que los perros hacen.

El domingo el sol saldrá a las 6 de la mañana con 8 minutos y se ocultará a las 8 de la noche con 19 minutos.

En el “Denizens Brewing Company” de Silver Spring de 1:00pm a 6:00pm, habrá un festival de cerveza artesanal. Más de 20 vendedores de toda la región establecerán una tienda y siete DJ’s amenizarán el día.