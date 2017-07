Testimonio de un hombre que intentó cruzar el río Bravo con su hijo

(NOTICIAS YA).- Migrante centroamericano que salvó su vida y la de su hijo de morir ahogados, nos cuenta la travesía que pasó en el río Bravo que divide El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua.

"Vi uno ya para morirse esta y otro nomas ayúdame, ayúdame dice pos yo vi nomas si esta hondo el río”.

Este es el relato que el guatemalteco Esteban Pastor López cuenta como el pasado lunes el y su pequeño hijo, Edward Junior de tan solo año y medio de edad intentaron cruzar hacia los Estados Unidos por el río Bravo en compañía de otros originarios de Guatemala.

Sin embargo, al ver como la corriente arrebataba la vida de sus connacionales decidió no intentar cruzar el río. Decisión que le salvó la vida a él y a su pequeño hijo.

"Triste me puse triste. No crea que también yo no me voy digo yo es que ya mi hijo esta pequeño y es mal que voy hacer un gran pecado voy hacer pensé mejor y me regrese."

Este es uno de los muchos casos de centroamericanos que intentan cruzar por esta frontera hacia los Estados Unidos en busca de lograr el sueño americano. En muchos de los casos ven truncado su sueño y no solo eso, sino que además les quedan repercusiones psicológicas.

"Vienen deshidratados desnutridos algunos enfermos muy muy, muy lastimados lesionados de sus pies han caminado semanas enteras," comentó Ricardo García, indocumentado y diácono de la Casa del Migrante.

Por tal motivo, los psicólogos de la Casa del Migrante trabajan con cada uno de los repatriados y centroamericanos que llegan cada día al albergue, para que la piensen dos veces antes de intentar cruzar al vecino país y de las consecuencias mortales que les pudiera esperar en su intento.

"Evita que crucen no lo vamos a evitar nosotros hacemos la labor de convencimiento y les contamos de los riesgos todo lo que pueden pasar," agregó Ivonne López, coordinadora de la Casa del Migrante.

Raúl Morales