VIDEO: Hispano debe pagar miles en manutención a hija que no es suya

(NOTICIAS YA).- Una demanda interpuesta desde 2003 obliga a un hombre de Houston, Texas, a pagar 65 mil dólares en manutención atrasada. El problema es que la hija en cuestión no es suya.

De acuerdo con Univision, el panameño Gabriel Cornejo fue notificado a inicios de 2016 sobre un proceso legal en su contra. El documento indicaba que era padre de una niña y que había una demanda vigente en su contra por manutención.

El residente de Houston contactó a la madre de la menor, una mujer a la que conoció en 1998 y con quien presuntamente salió solo tres veces. Posteriormente se realizó una prueba de ADN, la cual determinó que él no era el padre de la niña.

Sin embargo, el resultado negativo no lo exime del pago por la manutención atrasada. Cuando la madre interpuso la demanda en 2003 asegurando que Cornejo era el padre, el juez determinó que él tenía que pagar manutención.

El hombre asegura que nunca fue notificado sobre la demanda, algo que niega la abogada de la madre. Cheryl Coleman, representante legal de Cornejo, asegura que su cliente “no tiene salida”, pues su argumento de que no estaba enterado sobre la demanda no es válido ante la ley.

El hombre, quien califica a la ley como arbitraria, comparecerá ante la corte el próximo 29 de agosto y espera que su abogada pueda convencer al juez de revisar el caso.

“Espero que el caso se arregle… pero si el caso no se arregla y me encuentran a mí culpable, yo no voy a pagar… estoy dispuesto a ir a la cárcel”, expresó.

Cabe destacar que Cornejo tiene tres hijos con su esposa y además está a cargo de dos sobrinos. El panameño se mostró preocupado de que sus propios niños puedan verse afectados si a él lo fuerzan a pagar ese dinero por una hija que no es suya.

*Con información de Univision