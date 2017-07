Virus de las hepatitis: El abecedario que también debes conocer

(NOTICIAS YA).-La hepatitis es un problema de salud pública y el número de muertes por esta enfermedad está aumentando. Con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis te contamos las cosas que deberías de saber sobre el alfabeto de la hepatitis para salvar tu vida y la de los tuyos.

Primero tienes que saber que la hepatitis viral es una inflamación del hígado y puedo producir epidemias, cáncer e incluso la muerte.

Las hepatitis víricas (A, B, C, D y E) son un grupo de enfermedades infecciosas que afectan a millones de personas en todo el mundo; causan hepatopatías agudas y crónicas, y matan a cerca de 1,4 millones de personas al año, en su mayoría por hepatitis B y C.

Citando a la La Organización Mundial de la Salud (OMS), esté es el alfabeto de la hepatitis que debes conocer para prevenir:

Hepatitis A (VHA)

Se transmite principalmente cuando una persona no infectada (y no vacunada) come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por ese virus. La enfermedad está estrechamente asociada a la falta de agua salubre, un saneamiento deficiente y una mala higiene personal.

Hepatitis B (VHB)

Es una infección hepática potencialmente mortal. El virus se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales de una persona infectada.

Hepatitis C (VHC)

Se transmite a través de la sangre, y la mayoría de las infecciones se producen por exposición a pequeñas cantidades de sangre a través del consumo de drogas inyectables, de prácticas de inyección o de atención sanitaria poco seguras y de la transfusión de sangre y productos sanguíneos sin analizar.

Hepatitis D (VHD)

Se transmite por contacto con la sangre u otros líquidos corporales de las personas infectadas. La única forma de prevenir la infección por el VHD es la vacunación contra la hepatitis B.

Hepatitis E (VHE)

El virus se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través de agua contaminada. El virus se excreta en las heces de las personas infectadas y entra en el organismo humano por el intestino. Se transmite principalmente a través del agua de bebida contaminada.

Lo síntomas de estas enfermedades incluyen:

• Fiebre

• Nausea y vómito

• Dolor abdominal

• Erupciones en la piel

• Pérdida de apetito

• Ictericia (coloración amarilla de la piel)

Es importante mencionar que, a veces las hepatitis no presentan los síntomas hasta años después de infectarse y desafortunadamente para ese momento el hígado ya puede tener daños graves e irreversibles.

La OMS invita a las personas a que se informen sobre la infección, tomen medidas para saber si están infectadas, se realicen pruebas y busquen tratamiento para salvar sus vidas y evitar las muertes prevenibles.

Es lamentable saber que solo el 5% de las personas con hepatitis crónica saben que están infectadas y menos del 1% tienen acceso al tratamiento.

