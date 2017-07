Madre busca al causante de el accidente que dejo a su hijo mal herido

(NOTICIAS YA).- Una madre vive en llanto después de ver a su hijo con varias fracturas y en una cama de hospital. Esto por causa de un accidente de el cual el presunto causante huyo de la escena. Derian Palma de tan solo 15 años aun no se recupera de el accidente en el cual voló fuera de su auto mas de 15 pies. El accidente ocurrió el pasado jueves a aproximadamente a las dos y media de la tarde por las calles 98 y Central en Albuquerque.

La madre del joven pide, si usted vio algo, llamar a las autoridades al 505-242-2677, para así el presunto causante sea detenido.

Derian no tiene seguro medico y su recuperación sera larga y gastosa, si gusta ayudar con su recuperación, puede donar a su pagina de Go Fund Me.