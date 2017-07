Pasajero se pasea desnudo en el aeropuerto de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un vuelo de la aerolínea Spirit tuvo un retraso el sábado en el Aeropuerto Internacional McCarran luego de que un pasajero se quitó toda la ropa durante el abordaje en Las Vegas.

El incidente ocurrió a las 11:30 a.m. en el vuelo rumbo a Oakland, California. El vuelo supuestamente debería haber comenzado alrededor de las 11:28 a.m. pero esto no fue posible hasta el mediodía. Debido a esta situación extraña, se retrasó 20 minutos del horario programado a destino.

Las autoridades del aeropuerto de Las Vegas respondieron cuando el pasajero desnudo intentó acercarse a un auxiliar de vuelo. El pasajero recibió tratamiento en referencia a un episodio medicinal.