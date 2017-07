VIDEO: Advierte sobre herpes labial luego de que su hijo fuera infectado

(NOTICIAS YA).-Una madre está advirtiendo a otros de los peligros de herpes labial después de que su niño enfermara por extremo un caso del herpes, informó el portal de noticias Independent.

Samantha Rodgers, de Des Moines en Iowa, ha compartido su propia experiencia de cómo su bebé, Juliano, desarrolló herpes labial y luego se extendió a su cara, manos y cuerpo.

Cabe mencionar que hace un par de semanas otro caso de herpes provocó una tragedia en la capital de Iowa, pues la recién nacida Mariana, que contrajo peligroso virus por un beso, perdió la batalla y murió.

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría (NHS), el herpes labial es muy contagioso y puede ser propagado por la saliva, contacto piel-a-piel o por tocar un objeto contaminado con el virus.

Narra Rodgers que los médicos en varias ocasiones desestimaron sus preocupaciones y le dijeron que probablemente sólo tenía la gripe o un caso de fiebre, pero los síntomas de su hijo seguían empeorando.

Después de los exámenes médicos en un hospital para niños, encontraron que el pequeño había contraído herpes, pues alguien con el virus lo había tocado o besado sin pensar en las consecuencias.

"Esta persona contagió a mi bebé con herpes, aunque no intencionalmente", dijo Rodgers, agregando que no sabe quién enfermó a su hijo.

Aunque Juliano pronto saldrá del hospital para terminar su tratamiento en casa, esto no acaba tan rápido; pues los especialistas le adviertieron a Samantha que este es un problema permanente, ya que podría tener más brotes del herpes:

"Ahora cada vez que él tenga fiebre, cada vez que esté enfermo puede tener un brote, no sé cómo manejar esto", dijo Rodgers. "Estoy tratando de hacer lo mejor. Es triste. Me rompe el corazón y no puedo hacer nada para ayudarlo”, lamentó.