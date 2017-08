Joven pierde la vida tras ser atropellada en el Condado Volusia

(NOTICIAS YA).- Una joven de 14 años de edad murió tras ser atropellada por un conductor que se dio a la fuga en noche del martes en Orange City, según reportó el Departamento de la Policía del Condado Volusia.

Este caso de atropello y fuga se reportó durante las horas de las 2:15 a.m. en la carretera Estatal 17-92 al Sur de Enterprise Road.



Según la policía del Condado Volusia, Danielle Llewellyn, fue golpeada por una camioneta que se dio a la fuga. Poco después Llewellyn fue encontrada acostada junto a una patineta, pero no se sabe si estaba montada cuando fue atropellada.

Un testigo que vio a la joven se comunicó con el 9-1-1 porque pensaba que estaba muerta.

“No veo ningún movimiento abdominal, no creo que esté respirando, pero traté de gritarle para que la despierte y ella no responde. Veo sangre en el suelo no estoy seguro, No quiero tocarla en absoluto “, dijo el hombre que no fue identificado.

Un oficial de policía realizó la RCP, pero los bomberos declararon a la joven muerta en la escena a las 2:20 a.m. El celular de Llewellyn fue encontrado sonando en la carretera y cuando un oficial miró la pantalla, el identificador decía “mommy”. El oficial respondió al teléfono y le informó a la madre de Llewellyn lo que le pasó a su hija.

10 minutos más tarde, una mujer también llamó a las autoridades informándoles que estaba recogiendo a su marido y pensó que golpeó a un animal, pero cuando llegó a casa vio que su vehículo tenía daño extenso y lo que parecía ser lápiz labial.

“Quiero conducir allí y asegurarme de que no es una persona, pero ni siquiera puedo ver fuera de mi parabrisas”, dijo la mujer al operador del 9-1-1.

La mujer intentó hacerse responsable del accidente que causó su novio cuando iban rumbo a su hogar.

La policía del Condado Volusia fue a la casa de la mujer donde determinaron que esta estaba intentando de hacerse responsable por el accidente ocasionado por su novio, Walter Gunther.

Cuando la mujer y Gunther fueron entrevistados por separado. Gunther admitió que estaba conduciendo hacia la casa cuando golpeó lo que él pensó que era un animal.

Además, Gunther le dijo a la policía que se detuvo y miró a su alrededor, pero no vio nada y continuó su camino.

La policía dijo que los daños a la camioneta de Gunther eran consistentes con las lesiones de Llewellyn y además encontraron un lápiz labial aplastado en su bolsillo trasero que coincidía con la sustancia encontrada en el parachoques delantero de Gunther.

Gunther, de 30 años, enfrenta cargos por abandonar una escena de un accidente que implica una muerte y conducir con una licencia suspendida. Es posible que su novia u otra persona además de Gunther puedan enfrentar cargos por la muerte de la adolescente, según reportó la policía del Condado Volusia.