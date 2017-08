Deportan a padre de niño que fue encontrado encadenado en México

(NOTICIAS YA).- Agentes de inmigración en Estados Unidos deportaron al padre de un niño de Escondido que fue encontrado en estado de malnutrición y encadenado en la casa de sus familiares en la Ciudad de México.

LEE: Cómo un pequeño de San Diego terminó en cautiverio en México

Pascual Castro había dejado a su hijo, Anthony, con su hermana y su cuñado mientras el trabajaba en Estados Unidos como indocumentado y en proceso de regular su estatos migratorio.

Castro explicó que se dirigía al trabajo cuando alrededor de las 5:45 de la madrugada fue detenido por agentes de ICE en la intersección de la calle Broadway y Mission Blvd.

Los agentes le dijeron que tenía una orden de deportación, pero Castro respondió:

“‘yo no tengo orden de deportación, yo tengo una petición aprobada.’ Y de ahi me arrestaron y me trajeron aquí a San Diego. Que según porque ya me habían deportado antes”.