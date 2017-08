Disney busca nuevos empleados para trabajar desde la casa

(NOTICIAS YA).-Si has estado intentando conseguir un buen trabajo y no lo has logrado o quieres tener un empleo desde la comodidad de tu hogar, Disney podría ofrecerte esta oportunidad.

Disney Store tiene la misión de reclutar nuevos representantes de servicio al cliente en siete estados que incluyen a: Florida, Texas, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Pero la mejor parte es que aquellas personas que cualifiquen para dicho empleo podrán trabajar desde la comodidad de su hogar.

Entre las obligaciones de trabajo se incluye asistir a los huéspedes para contestar llamadas y contestar correos electrónicos, ponerse en contacto con los visitantes de Disney a través de llamadas y escalar problemas a los supervisores o gerentes apropiados.

Los candidatos no tienen que tener títulos universitarios sin embargo deberían ser bilingües.

Todos los empleados de Disney son conocidos como “miembros del elenco”, por lo cual esta posición doméstica no es diferente.

Ahora Disney se encuentra buscando candidatos con excelentes habilidades de comunicación y una conexión a internet de alta velocidad confiable. Otras cualidades que desea la empresa es una actitud centrada en el cliente, gran atención a los detalles, competencia informática incluyendo experiencia de compra en línea y el éxito demostrado trabajando como miembro de un equipo.

Afortunadamente cualquier persona puede solicitar este empleo ya que no se necesita un título universitario, se requiere un diploma de escuela secundaria o equivalente. Pero algo que si ayudará a los candidatos a tener éxito es que deben ser bilingües, que puedan escribir y hablar español con fluidez, al igual que inglés.

Si usted está interesado en obtener esta oportunidad de empleo debe visitar https://jobs.disneycareers.com/.