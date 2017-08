Fronterizos reaccionan ante propuesta que limíta la inmigración legal

(NOTICIAS YA).- “Requerimiento injusto señor, es como si voy yo a China y que me digan oiga usted no sabe hablar chino entonces no le vamos a dar el trabajo”

Este y otros son algunos de los comentarios de la comunidad fronteriza ante la reciente noticia del apoyo que Donald Trump le dará a la propuesta de ley “RAISE”, la cual dejaría fuera a inmigrantes o personas mayores que ya no estén dentro de la fuerza laboral, que no hablen inglés o puedan mantenerse financieramente, la oportunidad de legalizarse o trabajar dentro del país.

“Es realmente lo que siempre habíamos venido nosotros aseverando, de que la agenda del presidente sobre inmigración está basada no solo en el odio si no el rechazo de los inmigrantes en general”, comentó Fernando García, director de la “Red Fronteriza por los Derechos Humanos”

Para el activista, estas acciones no le sorprenden y descarta que sea un plan estratégico para impulsar la economía del país.

“Esto va en contra de todo análisis y lógica económica, ahorita nosotros sabemos que para que la economía siga recuperándose y como se ha recuperado hasta ahorita después de la última recesión, ha sido debido a los trabajadores inmigrantes que se necesitan”, comentó García.

Melissa López quien trabaja directamente con personas inmigrantes que piden refugio en el país, esta situación significa negarles una segunda oportunidad a todos aquellos que quieran seguir adelante.

“Vamos a seguir a insistir que a esas personas permanezcan en esas situaciones, muchas veces muy difícil sin poder avanzar una carrera, sin poder apoyar a la familia, osea una situación muy difícil para ellos y para otros en situaciones de peligro de vida”, comentó Melissa López, directora ejecutiva de “Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados”

Y comentan las consecuencias de esta acción, pueden ser devastadoras.

“Realmente es absurdo, yo creo que yo espero que vaya haber una gran reacción en contra de esta propuesta, no creo que haya el apoyo en general, yo creo que el estado, que la economía si se aplicara algo así, la economía de los Estados Unidos se vendría para abajo”, comentó García.

Información de Edgar Ramírez