Identifican a hispano asesinado en Hyattsville

(NOTICIAS YA).- Este martes el Departamento de Policía del Condado de Prince George’s identificó como Francisco Sagastizado, de 47 años, al hispano asesinado el pasado 27 de julio en la Adelphi road de Hyattsville.

Las autoridades investigan el móvil de los hechos y buscan al o los responsables del homicidio.

Por el momento no han revelado más información acerca de la víctima o la ciudad en donde vivía.

La policía del Condado de Prince George’s está ofreciendo hasta 25 mil dólares por información que permita llevar a corte al o los responsables del homicidio.

Para proveer información pueden comunicarse a la Unidad de Homicidios al 301 7724925 o al 1866 411 8477

Delitos como éstos se están convirtiendo en el modus operandi de homicidas, pues las víctimas, al momento de ser ultimadas, no cuentan con documentos que muestran su identidad, ya sea por no tener ID o no tener documentos legales en EE.UU.