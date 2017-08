Piden que inmigrante refugiado en Las Cruces no sea deportado

(NOTICIAS YA).- Con pancartas y frases de apoyo, fue como varios líderes religiosos de esta frontera acudieron a las oficinas del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, para solicitar que Jorge Taborda, un colombiano que vive en la ciudad de Las Cruces, no sea detenido y deportado hacia su país de origen.

“No ha cometido ningún delito fuerte es solo de querer crear a su familia en un lugar estable. La administración está arrestando y deportando no a los criminales, sino a familias estables que contribuyan a nuestras comunidades.”, así lo recalcó Oscar Cantú, obispo de la vecina ciudad de Nuevo México.

Actualmente Jorge está bajo el cuidado y la hospitalidad del centro de retiro la Santa Cruz. Desafortunadamente, esta petición se ha tornado difícil para quienes lo defienden.

“Va ser muy, muy difícil; ya nos has dicho no dos veces, mi temor es que van a seguir insistiendo y obviamente el señor Taborda teme porque no quiere estar detenido y dejar a su hijo solo.”, confirmó Iliana Holguín, abogada que defiende el caso del padre de familia colombiano.

La pesadilla para la familia Taborda inició el 9 de mayo pasado, cuando agentes no identificados arrestaron a Francia Elena Benítez-Castaño, siendo deportada a Colombia el 7 de junio.

Con información de Milton Baca.