Abogado del Bowlen pide revocar orden de arresto en Colorado

(NOTICIAS YA).- El abogado que representa a John Bowlen, presentó una petición en el condado Arapahoe para anular la orden de arresto al hijo del dueño de los Broncos Pat Bowlen.

El martes por la mañana se emitió una orden de arresto en contra de John Bowlen por la violación a su libertad condicional en Colorado, luego de que fuera arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad en California.

Bowlen violó su probatoria de un periodo de 24 meses, dictaminada por el condado Arapahoe el 14 de abril del 2016, luego de haber sido encontrado culpable de acoso, en un caso de violencia doméstica.

La orden judicial, también dice que Bowlen ha fallado a mantenerse en contacto con su agente de libertad condicional, no ha pagado las multas que se le impusieron, no ha inscrito en un tratamiento ordenado por el juzgado y no pidió permiso para salir de Colorado.

En noviembre del 2016, la corte del distrito le negó la apelación a su sentencia de violencia doméstica, y en marzo de este año, la suprema corte de Colorado la volvió a negar.

La petición del abogado de Bowlen, busca revocar la orden de arresto, argumentando que el acusado no fue instruido a cómo y cuándo comenzaría su libertad condicional.

Bowlen fue puesto en libertad con una fianza este lunes, en el estado de California.