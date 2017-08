Confirman el primer caso de Zika transmitido sexualmente en Florida

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Salud del estado de Florida confirmó el primer caso de Zika transmitido sexualmente en el estado.

Este es el primer caso de la enfermedad transmitida por sexo en lo que va de año.

Según los registros de salud una persona que contrajo la enfermedad luego de viajar a Cuba, regresó al Condado Pinellas y tuvo relaciones sexuales con su pareja, quien contrajo la enfermedad a través del acto sexual.

Según personal del Departamento de Salud, las medidas de reducción de mosquitos están siendo ejecutadas en el área donde vive esta pareja en el Condado Pinellas, pero no su ubicación no fue revelada. De igual manera Salud declaró que por el momento no hay evidencia de mosquitos que transmitan Zika en el estado de Florida.

Como consecuencia de las lluvias recientes las autoridades han tomado medidas preventivas en todo el estado para intentar eliminar la población de mosquitos.

Los mosquitos son el portador más común del virus, el cual puede causar fiebres, erupciones y dolores de cabeza en adultos como también problemas de deformidad para niños que aún no han nacido.

Hasta el momento se han reportado 118 casos de Zika en el estado durante el 2017 y 90 de ellos fueron de personas que se infectaron del virus fuera de los Estados Unidos, quienes luego regresaron a Florida.