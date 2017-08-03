Más de 100 escuelas de Florida extenderán su horario para lecturas

Las siguientes escuelas tienen los grados más bajos en lectura en todo el estado.

(NOTICIAS YA).-Más de 100 escuelas de Florida figuran en el listado de los centros educativos que se verán obligados a extender sus horas de educación para el próximo año como parte de una iniciativa que permitirá a los estudiantes realizar sus tiempos de lectura.

LEE: Fondos de educación serán divididos con escuelas públicas y “charters”

La lista contiene al menos 300 escuelas en todo el estado con las puntuaciones más bajas en el área de lectura. Una ley estatal está requiriendo que los distritos escolares proporcionen tiempo adicional de lectura a los estudiantes en las escuelas mencionadas.

Entre los condados con más presencia de escuelas se encuentran: Brevard, Broward, Hillsborough, Manatee, Orange, Pasco, Pinellas, Polk, St. Lucie, Seminole y Volusia.

La puntuación más baja fue la Escuela Primaria Washington en el Condado Hillborough.

Ahora los distritos escolares tendrán que gastar dinero extra para pagar a los maestros por las horas extendidas ya que el día escolar se extenderá por media hora.

A continuación usted encontrará el listado de las escuelas:

ALACHUA 0071 LAKE FOREST ELEMENTARY SCHOOL
ALACHUA 0101 W. A. METCALFE ELEMENTARY SCHOOL
ALACHUA 0321 IDYLWILD ELEMENTARY SCHOOL
ALACHUA 0341 MARJORIE KINNAN RAWLINGS ELEMENTARY SCHOOL
BAY 0131 LUCILLE MOORE ELEMENTARY SCHOOL
BAY 0231 SPRINGFIELD ELEMENTARY SCHOOL
BAY 0291 OSCAR PATTERSON ELEMENTARY MAGNET
BRADFORD 0051 STARKE ELEMENTARY SCHOOL
BREVARD 0101 MIMS ELEMENTARY SCHOOL
BREVARD 1051 ENDEAVOUR ELEMENTARY SCHOOL
BREVARD 2051 UNIVERSITY PARK ELEMENTARY SCHOOL
BREVARD 2081 PALM BAY ELEMENTARY SCHOOL
BREVARD 2121 JOHN F. TURNER, SENIOR ELEMENTARY  SCHOOL
BROWARD 0041 NORTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0231 COLBERT ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0271 DILLARD ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0321 WALKER ELEMENTARY SCHOOL (MAGNET)
BROWARD 0391 DEERFIELD PARK ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0461 OAKRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0501 BROWARD ESTATES ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0571 TEDDER ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0621 LARKDALE ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0631 WESTWOOD HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0751 POMPANO BEACH ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0811 BROADVIEW ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 0941 PLANTATION ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 1191 NORTH FORK ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 1611 DR. MARTIN LUTHER KING MONTESSORI ACADEMY
BROWARD 1621 VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 1671 ROBERT C. MARKHAM ELEMENTARY
BROWARD 1851 ROYAL PALM ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 1951 PARK RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 3221 CHARLES DREW ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 3291 THURGOOD MARSHALL ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 3701 ROCK ISLAND ELEMENTARY SCHOOL
BROWARD 5177 INNOVATION CHARTER SCHOOL
BROWARD 5388 SOMERSET ACADEMY POMPANO (K-5)
BROWARD 5409 KIDZ CHOICE CHARTER SCHOOL
CLAY 0071 CHARLES E. BENNETT ELEMENTARY SCHOOL
CLAY 0662 ORANGE PARK PERFORMING ARTS ACADEMY (OPPAA)
COLLIER 0161 PINECREST ELEMENTARY SCHOOL
COLLIER 0191 LAKE TRAFFORD ELEMENTARY SCHOOL
COLLIER 0231 GOLDEN GATE ELEMENTARY SCHOOL
COLLIER 0341 VILLAGE OAKS ELEMENTARY SCHOOL
COLLIER 0551 PARKSIDE ELEMENTARY SCHOOL
COLUMBIA 0161 NIBLACK ELEMENTARY SCHOOL
DADE 0101 ARCOLA LAKE ELEMENTARY SCHOOL
DADE 0102 MIAMI COMMUNITY CHARTER SCHOOL
DADE 0311 GOULDS ELEMENTARY SCHOOL
DADE 0401 VAN E. BLANTON ELEMENTARY SCHOOL
DADE 0681 CAROL CITY ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2060 THEODORE R. AND THELMA A. GIBSON CHARTER SCHOOL
DADE 2161 GOLDEN GLADES ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2241 GRATIGNY ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2501 HOLMES ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2801 LAKE STEVENS ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2821 LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2941 LAURA C. SAUNDERS ELEMENTARY SCHOOL
DADE 2981 LIBERTY CITY ELEMENTARY SCHOOL
DADE 3021 JESSE J. MCCRARY, JR. ELEMENTARY SCHOOL
DADE 3041 LORAH PARK ELEMENTARY SCHOOL
DADE 3051 TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEMENTARY
DADE 3181 MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
DADE 3541 ROBERT RUSSA MOTON ELEMENTARY SCHOOL
DADE 4071 AGENORIA S PASCHAL/OLINDA ELEMENTARY SCHOOL
DADE 4301 PARKVIEW ELEMENTARY SCHOOL
DADE 4461 PINE VILLA ELEMENTARY SCHOOL
DADE 4541 RAINBOW PARK ELEMENTARY SCHOOL
DADE 4841 SANTA CLARA ELEMENTARY SCHOOL
DADE 4961 SHADOWLAWN ELEMENTARY SCHOOL
DESOTO 0061 WEST ELEMENTARY SCHOOL
DESOTO 0081 MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL
DESOTO 0181 NOCATEE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0151 BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0211 ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0461 ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0601 KIPP VOICE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0701 NORTH SHORE ELEMENTARY
DUVAL 0721 SPRING PARK ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0741 LAKE FOREST ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0771 HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0791 RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0831 SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0851 LAKE LUCINA ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0911 SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0941 WINDY HILL ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0971 CEDAR HILLS ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 0991 HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 1061 LONG BRANCH ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 1241 SAINT CLAIR EVANS ACADEMY
DUVAL 1281 SUSIE E. TOLBERT ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 1581 GEORGE WASHINGTON CARVER ELEMENTARY
DUVAL 1631 RUFUS E. PAYNE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2031 KINGS TRAIL ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2201 MARTIN LUTHER KING, JR ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2211 NORMANDY VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2291 JACKSONVILLE HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2341 STONEWALL JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2351 FORT CAROLINE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2431 GREGORY DRIVE ELEMENTARY SCHOOL
DUVAL 2621 ANDREW A. ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0051 BELLVIEW ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0271 ENSLEY ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0361 MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0371 MYRTLE GROVE ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0381 NAVY POINT ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0391 OAKCREST ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0471 O. J. SEMMES ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0551 WARRINGTON ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0572 C. A. WEIS ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 0602 REINHARDT HOLM ELEMENTARY SCHOOL
ESCAMBIA 1281 GLOBAL LEARNING ACADEMY
FLAGLER 0070 PALM HARBOR ACADEMY
GADSDEN 0041 GEORGE W. MUNROE ELEMENTARY SCHOOL
GADSDEN 0141 GREENSBORO ELEMENTARY SCHOOL
GADSDEN 0151 CHATTAHOOCHEE ELEMENTARY SCHOOL
GADSDEN 0171 GRETNA ELEMENTARY SCHOOL
GADSDEN 0191 ST. JOHNS ELEMENTARY SCHOOL
GADSDEN 0201 STEWART STREET ELEMENTARY SCHOOL
GADSDEN 9050 GALLOWAY ACADEMY
GLADES 0051 MOORE HAVEN ELEMENTARY SCHOOL
HENDRY 0151 LABELLE ELEMENTARY SCHOOL
HENDRY 0162 EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
HERNANDO 0271 MOTON ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0042 FOREST HILLS ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0051 SHEEHY ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0070 FROST ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0110 REDDICK ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0119 MOSI PARTNERSHIP ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0120 KIMBELL ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0123 PATRICIA SULLIVAN METROPOLITAN MINISTRIES PARTNERSHIP SCHOOL
HILLSBOROUGH 0441 BROWARD ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0521 BRYAN ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0641 BURNEY ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 0681 CAHOON ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
HILLSBOROUGH 0881 CLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 1201 DOVER ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 1361 EDISON ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 1471 FOLSOM ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 1481 FOSTER ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 1761 GRAHAM ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 1951 IPPOLITO ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 2041 JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 2721 MANGO ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 2871 MCDONALD ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3041 MILES ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3121 MORT ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3201 OAK PARK ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3281 PALM RIVER ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3381 PIZZO ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3521 POTTER ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3681 ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3761 ROBLES ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3841 RUSKIN ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 3951 SHAW ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 4161 SPRINGHEAD ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 4201 SULPHUR SPRINGS K-8 SCHOOL
HILLSBOROUGH 4361 THONOTOSASSA ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 4601 WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 4747 JAMES ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 4841 WIMAUMA ELEMENTARY SCHOOL
HILLSBOROUGH 6608 VILLAGE OF EXCELLENCE ACADEMY
HILLSBOROUGH 6666 KINGS KIDS ACADEMY OF HEALTH SCIENCES
INDIAN RIVER 0161 VERO BEACH ELEMENTARY SCHOOL
INDIAN RIVER 5002 ST. PETER’S ACADEMY
JEFFERSON 0111 JEFFERSON COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0162 RAY V. POTTORF ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0181 EDGEWOOD ACADEMY
LEE 0251 FRANKLIN PARK ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0321 ORANGE RIVER ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0371 MIRROR LAKES ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0381 TICE ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0592 JAMES STEPHENS INTERNATIONAL ACADEMY
LEE 0631 SAN CARLOS PARK ELEMENTARY SCHOOL
LEE 0763 MANATEE ELEMENTARY SCHOOL
LEON 0171 OAK RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
LEON 0231 JOHN G RILEY ELEMENTARY SCHOOL
LEON 0311 PINEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
LEON 1181 BOND ELEMENTARY SCHOOL
LEON 1421 IMAGINE SCHOOL AT EVENING ROSE
MANATEE 0051 BALLARD ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0061 BAYSHORE ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0151 MANATEE ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0261 ONECO ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0271 G D ROGERS GARDEN- BULLOCK ELEMENTARY
MANATEE 0281 PALM VIEW ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0381 ROBERT H. PRINE ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0411 BLANCHE H. DAUGHTREY ELEMENTARY
MANATEE 0421 SAMOSET ELEMENTARY SCHOOL
MANATEE 0521 JAMES TILLMAN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
MANATEE 0541 BLACKBURN ELEMENTARY SCHOOL
MARION 0181 EAST MARION ELEMENTARY SCHOOL
MARION 0341 OAKCREST ELEMENTARY SCHOOL
MARION 0431 WYOMINA PARK ELEMENTARY SCHOOL
MARION 0581 EVERGREEN ELEMENTARY SCHOOL
MARION 0671 GREENWAY ELEMENTARY SCHOOL
MARTIN 0101 PORT SALERNO ELEMENTARY SCHOOL
OKEECHOBEE 0031 CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
OKEECHOBEE 0171 EVERGLADES ELEMENTARY SCHOOL
OKEECHOBEE 0181 SEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL
ORANGE 0080 LEGENDS ACADEMY CHARTER
ORANGE 0163 ASPIRE ACADEMY CHARTER
ORANGE 0192 OASIS PREPARATORY ACADEMY CHARTER
ORANGE 0241 LAKE GEM ELEMENTARY
ORANGE 0401 PINEWOOD ELEMENTARY
ORANGE 0421 LOCKHART ELEMENTARY
ORANGE 0651 LAKE WESTON ELEMENTARY
ORANGE 0681 ENGELWOOD ELEMENTARY
ORANGE 0701 CATALINA ELEMENTARY
ORANGE 0741 CYPRESS PARK ELEMENTARY
ORANGE 0811 TANGELO PARK ELEMENTARY
ORANGE 0821 LOVELL ELEMENTARY
ORANGE 0891 MICHAEL MCCOY ELEMENTARY
ORANGE 1009 BRIDGEPREP ACADEMY CHARTER
ORANGE 1171 WINEGARD ELEMENTARY
ORANGE 1271 ROSEMONT ELEMENTARY
ORANGE 1331 ORANGE CENTER ELEMENTARY
ORANGE 1351 HUNGERFORD ELEMENTARY
ORANGE 1361 PHYLLIS WHEATLEY ELEMENTARY
ORANGE 1431 RIDGEWOOD PARK ELEMENTARY
ORANGE 1621 SHINGLE CREEK ELEMENTARY
ORANGE 5841 ECCLESTON ELEMENTARY
ORANGE 5861 WASHINGTON SHORES ELEMENTARY
OSCEOLA 0851 CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0012 HOPE-CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0141 LAKE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0211 LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0271 NORTHMORE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0341 ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0481 WEST GATE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0531 BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0561 PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0651 PALM SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0671 HIGHLAND ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0741 BARTON ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0771 STARLIGHT COVE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0781 ROLLING GREEN ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0821 GALAXY ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 0911 PINE GROVE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 1101 PAHOKEE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 1241 GOVE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 1321 ROSENWALD ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 1401 WEST RIVIERA ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 1411 GROVE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 1831 K. E. CUNNINGHAM/CANAL POINT ELEMENTARY
PALM BEACH 2371 PIONEER PARK ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 2401 BELLE GLADE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 2431 SOUTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 2491 DR. MARY MCLEOD BETHUNE ELEMENTARY
PALM BEACH 2591 PLEASANT CITY ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 2751 BENOIST FARMS ELEMENTARY SCHOOL
PALM BEACH 4010 BELLE GLADE EXCEL CHARTER SCHOOL
PALM BEACH 4037 LEARNING PATH ACADEMY
PASCO 0021 RODNEY B. COX ELEMENTARY SCHOOL
PASCO 0061 PASCO ELEMENTARY SCHOOL
PASCO 0091 WEST ZEPHYRHILLS ELEMENTARY SCHOOL
PASCO 0351 FOX HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 0371 BELLEAIR ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 0481 CAMPBELL PARK ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 1071 DUNEDIN ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 1131 EISENHOWER ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 1211 FAIRMOUNT PARK ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 1261 JOHN M. SEXTON ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 1691 GULFPORT MONTESSOURI ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 1811 HIGH POINT ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 2021 LAKEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 2141 LEALMAN AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 2281 MAXIMO ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 2371 MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 2431 MILDRED HELMS ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 2531 MOUNT VERNON ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 3461 PONCE DE LEON ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 3871 SANDY LANE ELEMENTARY SCHOOL
PINELLAS 4931 WOODLAWN ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0091 COMBEE ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0101 CRYSTAL LAKE ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0331 ALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0361 EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0601 FRED G. GARNER ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0681 WAHNETA ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0802 LEWIS ANNA WOODBURY ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0841 LENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0851 AUBURNDALE CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0861 WALTER CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL
POLK 0981 GIBBONS STREET ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1151 KINGSFORD ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1221 KATHLEEN ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1231 GRIFFIN ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1241 JESSE KEEN ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1351 POLK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1371 SPOOK HILL ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1401 JANIE HOWARD WILSON SCHOOL
POLK 1521 OSCAR J. POPE ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1611 LAUREL ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1751 JAMES E. STEPHENS ELEMENTARY SCHOOL
POLK 1941 LOUGHMAN OAKS ELEMENTARY SCHOOL
PUTNAM 0091 MELLON ELEMENTARY SCHOOL
PUTNAM 0251 MIDDLETON-BURNEY ELEMENTARY SCHOOL
PUTNAM 0351 WILLIAM D. MOSELEY ELEMENTARY SCHOOL
ST. LUCIE 0040 WEATHERBEE ELEMENTARY SCHOOL
ST. LUCIE 0071 ST. LUCIE ELEMENTARY SCHOOL
ST. LUCIE 0111 CHESTER A. MOORE ELEMENTARY SCHOOL
ST. LUCIE 0231 LAKEWOOD PARK ELEMENTARY SCHOOL
SEMINOLE 0141 PINE CREST ELEMENTARY SCHOOL
SEMINOLE 0521 IDYLLWILDE ELEMENTARY SCHOOL
VOLUSIA 0621 BLUE LAKE ELEMENTARY SCHOOL
VOLUSIA 2451 PALM TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
VOLUSIA 3251 WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
VOLUSIA 4831 PIERSON ELEMENTARY SCHOOL
VOLUSIA 6441 EDITH I. STARKE ELEMENTARY SCHOOL
WALTON 0281 MAUDE SAUNDERS ELEMENTARY SCHOOL



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