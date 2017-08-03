Más de 100 escuelas de Florida extenderán su horario para lecturas

(NOTICIAS YA).-Más de 100 escuelas de Florida figuran en el listado de los centros educativos que se verán obligados a extender sus horas de educación para el próximo año como parte de una iniciativa que permitirá a los estudiantes realizar sus tiempos de lectura.
LEE: Fondos de educación serán divididos con escuelas públicas y “charters”
La lista contiene al menos 300 escuelas en todo el estado con las puntuaciones más bajas en el área de lectura. Una ley estatal está requiriendo que los distritos escolares proporcionen tiempo adicional de lectura a los estudiantes en las escuelas mencionadas.
Entre los condados con más presencia de escuelas se encuentran: Brevard, Broward, Hillsborough, Manatee, Orange, Pasco, Pinellas, Polk, St. Lucie, Seminole y Volusia.
La puntuación más baja fue la Escuela Primaria Washington en el Condado Hillborough.
Ahora los distritos escolares tendrán que gastar dinero extra para pagar a los maestros por las horas extendidas ya que el día escolar se extenderá por media hora.
A continuación usted encontrará el listado de las escuelas:
|ALACHUA
|0071
|LAKE FOREST ELEMENTARY SCHOOL
|ALACHUA
|0101
|W. A. METCALFE ELEMENTARY SCHOOL
|ALACHUA
|0321
|IDYLWILD ELEMENTARY SCHOOL
|ALACHUA
|0341
|MARJORIE KINNAN RAWLINGS ELEMENTARY SCHOOL
|BAY
|0131
|LUCILLE MOORE ELEMENTARY SCHOOL
|BAY
|0231
|SPRINGFIELD ELEMENTARY SCHOOL
|BAY
|0291
|OSCAR PATTERSON ELEMENTARY MAGNET
|BRADFORD
|0051
|STARKE ELEMENTARY SCHOOL
|BREVARD
|0101
|MIMS ELEMENTARY SCHOOL
|BREVARD
|1051
|ENDEAVOUR ELEMENTARY SCHOOL
|BREVARD
|2051
|UNIVERSITY PARK ELEMENTARY SCHOOL
|BREVARD
|2081
|PALM BAY ELEMENTARY SCHOOL
|BREVARD
|2121
|JOHN F. TURNER, SENIOR ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0041
|NORTH SIDE ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0231
|COLBERT ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0271
|DILLARD ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0321
|WALKER ELEMENTARY SCHOOL (MAGNET)
|BROWARD
|0391
|DEERFIELD PARK ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0461
|OAKRIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0501
|BROWARD ESTATES ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0571
|TEDDER ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0621
|LARKDALE ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0631
|WESTWOOD HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0751
|POMPANO BEACH ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0811
|BROADVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|0941
|PLANTATION ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|1191
|NORTH FORK ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|1611
|DR. MARTIN LUTHER KING MONTESSORI ACADEMY
|BROWARD
|1621
|VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|1671
|ROBERT C. MARKHAM ELEMENTARY
|BROWARD
|1851
|ROYAL PALM ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|1951
|PARK RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|3221
|CHARLES DREW ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|3291
|THURGOOD MARSHALL ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|3701
|ROCK ISLAND ELEMENTARY SCHOOL
|BROWARD
|5177
|INNOVATION CHARTER SCHOOL
|BROWARD
|5388
|SOMERSET ACADEMY POMPANO (K-5)
|BROWARD
|5409
|KIDZ CHOICE CHARTER SCHOOL
|CLAY
|0071
|CHARLES E. BENNETT ELEMENTARY SCHOOL
|CLAY
|0662
|ORANGE PARK PERFORMING ARTS ACADEMY (OPPAA)
|COLLIER
|0161
|PINECREST ELEMENTARY SCHOOL
|COLLIER
|0191
|LAKE TRAFFORD ELEMENTARY SCHOOL
|COLLIER
|0231
|GOLDEN GATE ELEMENTARY SCHOOL
|COLLIER
|0341
|VILLAGE OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|COLLIER
|0551
|PARKSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|COLUMBIA
|0161
|NIBLACK ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|0101
|ARCOLA LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|0102
|MIAMI COMMUNITY CHARTER SCHOOL
|DADE
|0311
|GOULDS ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|0401
|VAN E. BLANTON ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|0681
|CAROL CITY ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2060
|THEODORE R. AND THELMA A. GIBSON CHARTER SCHOOL
|DADE
|2161
|GOLDEN GLADES ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2241
|GRATIGNY ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2501
|HOLMES ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2801
|LAKE STEVENS ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2821
|LAKEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2941
|LAURA C. SAUNDERS ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|2981
|LIBERTY CITY ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|3021
|JESSE J. MCCRARY, JR. ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|3041
|LORAH PARK ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|3051
|TOUSSAINT L’OUVERTURE ELEMENTARY
|DADE
|3181
|MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|3541
|ROBERT RUSSA MOTON ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|4071
|AGENORIA S PASCHAL/OLINDA ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|4301
|PARKVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|4461
|PINE VILLA ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|4541
|RAINBOW PARK ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|4841
|SANTA CLARA ELEMENTARY SCHOOL
|DADE
|4961
|SHADOWLAWN ELEMENTARY SCHOOL
|DESOTO
|0061
|WEST ELEMENTARY SCHOOL
|DESOTO
|0081
|MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL
|DESOTO
|0181
|NOCATEE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0151
|BRENTWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0211
|ANNIE R. MORGAN ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0461
|ARLINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0601
|KIPP VOICE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0701
|NORTH SHORE ELEMENTARY
|DUVAL
|0721
|SPRING PARK ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0741
|LAKE FOREST ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0771
|HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0791
|RAMONA BOULEVARD ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0831
|SAN JOSE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0851
|LAKE LUCINA ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0911
|SALLYE B. MATHIS ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0941
|WINDY HILL ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0971
|CEDAR HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|0991
|HIGHLANDS ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|1061
|LONG BRANCH ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|1241
|SAINT CLAIR EVANS ACADEMY
|DUVAL
|1281
|SUSIE E. TOLBERT ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|1581
|GEORGE WASHINGTON CARVER ELEMENTARY
|DUVAL
|1631
|RUFUS E. PAYNE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2031
|KINGS TRAIL ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2201
|MARTIN LUTHER KING, JR ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2211
|NORMANDY VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2291
|JACKSONVILLE HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2341
|STONEWALL JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2351
|FORT CAROLINE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2431
|GREGORY DRIVE ELEMENTARY SCHOOL
|DUVAL
|2621
|ANDREW A. ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0051
|BELLVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0271
|ENSLEY ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0361
|MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0371
|MYRTLE GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0381
|NAVY POINT ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0391
|OAKCREST ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0471
|O. J. SEMMES ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0551
|WARRINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0572
|C. A. WEIS ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|0602
|REINHARDT HOLM ELEMENTARY SCHOOL
|ESCAMBIA
|1281
|GLOBAL LEARNING ACADEMY
|FLAGLER
|0070
|PALM HARBOR ACADEMY
|GADSDEN
|0041
|GEORGE W. MUNROE ELEMENTARY SCHOOL
|GADSDEN
|0141
|GREENSBORO ELEMENTARY SCHOOL
|GADSDEN
|0151
|CHATTAHOOCHEE ELEMENTARY SCHOOL
|GADSDEN
|0171
|GRETNA ELEMENTARY SCHOOL
|GADSDEN
|0191
|ST. JOHNS ELEMENTARY SCHOOL
|GADSDEN
|0201
|STEWART STREET ELEMENTARY SCHOOL
|GADSDEN
|9050
|GALLOWAY ACADEMY
|GLADES
|0051
|MOORE HAVEN ELEMENTARY SCHOOL
|HENDRY
|0151
|LABELLE ELEMENTARY SCHOOL
|HENDRY
|0162
|EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|HERNANDO
|0271
|MOTON ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0042
|FOREST HILLS ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0051
|SHEEHY ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0070
|FROST ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0110
|REDDICK ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0119
|MOSI PARTNERSHIP ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0120
|KIMBELL ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0123
|PATRICIA SULLIVAN METROPOLITAN MINISTRIES PARTNERSHIP SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0441
|BROWARD ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0521
|BRYAN ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0641
|BURNEY ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0681
|CAHOON ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|0881
|CLEVELAND ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|1201
|DOVER ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|1361
|EDISON ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|1471
|FOLSOM ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|1481
|FOSTER ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|1761
|GRAHAM ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|1951
|IPPOLITO ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|2041
|JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|2721
|MANGO ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|2871
|MCDONALD ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3041
|MILES ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3121
|MORT ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3201
|OAK PARK ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3281
|PALM RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3381
|PIZZO ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3521
|POTTER ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3681
|ROBINSON ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3761
|ROBLES ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3841
|RUSKIN ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|3951
|SHAW ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|4161
|SPRINGHEAD ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|4201
|SULPHUR SPRINGS K-8 SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|4361
|THONOTOSASSA ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|4601
|WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|4747
|JAMES ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|4841
|WIMAUMA ELEMENTARY SCHOOL
|HILLSBOROUGH
|6608
|VILLAGE OF EXCELLENCE ACADEMY
|HILLSBOROUGH
|6666
|KINGS KIDS ACADEMY OF HEALTH SCIENCES
|INDIAN RIVER
|0161
|VERO BEACH ELEMENTARY SCHOOL
|INDIAN RIVER
|5002
|ST. PETER’S ACADEMY
|JEFFERSON
|0111
|JEFFERSON COUNTY ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0162
|RAY V. POTTORF ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0181
|EDGEWOOD ACADEMY
|LEE
|0251
|FRANKLIN PARK ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0321
|ORANGE RIVER ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0371
|MIRROR LAKES ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0381
|TICE ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0592
|JAMES STEPHENS INTERNATIONAL ACADEMY
|LEE
|0631
|SAN CARLOS PARK ELEMENTARY SCHOOL
|LEE
|0763
|MANATEE ELEMENTARY SCHOOL
|LEON
|0171
|OAK RIDGE ELEMENTARY SCHOOL
|LEON
|0231
|JOHN G RILEY ELEMENTARY SCHOOL
|LEON
|0311
|PINEVIEW ELEMENTARY SCHOOL
|LEON
|1181
|BOND ELEMENTARY SCHOOL
|LEON
|1421
|IMAGINE SCHOOL AT EVENING ROSE
|MANATEE
|0051
|BALLARD ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0061
|BAYSHORE ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0151
|MANATEE ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0261
|ONECO ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0271
|G D ROGERS GARDEN- BULLOCK ELEMENTARY
|MANATEE
|0281
|PALM VIEW ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0381
|ROBERT H. PRINE ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0411
|BLANCHE H. DAUGHTREY ELEMENTARY
|MANATEE
|0421
|SAMOSET ELEMENTARY SCHOOL
|MANATEE
|0521
|JAMES TILLMAN ELEMENTARY MAGNET SCHOOL
|MANATEE
|0541
|BLACKBURN ELEMENTARY SCHOOL
|MARION
|0181
|EAST MARION ELEMENTARY SCHOOL
|MARION
|0341
|OAKCREST ELEMENTARY SCHOOL
|MARION
|0431
|WYOMINA PARK ELEMENTARY SCHOOL
|MARION
|0581
|EVERGREEN ELEMENTARY SCHOOL
|MARION
|0671
|GREENWAY ELEMENTARY SCHOOL
|MARTIN
|0101
|PORT SALERNO ELEMENTARY SCHOOL
|OKEECHOBEE
|0031
|CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|OKEECHOBEE
|0171
|EVERGLADES ELEMENTARY SCHOOL
|OKEECHOBEE
|0181
|SEMINOLE ELEMENTARY SCHOOL
|ORANGE
|0080
|LEGENDS ACADEMY CHARTER
|ORANGE
|0163
|ASPIRE ACADEMY CHARTER
|ORANGE
|0192
|OASIS PREPARATORY ACADEMY CHARTER
|ORANGE
|0241
|LAKE GEM ELEMENTARY
|ORANGE
|0401
|PINEWOOD ELEMENTARY
|ORANGE
|0421
|LOCKHART ELEMENTARY
|ORANGE
|0651
|LAKE WESTON ELEMENTARY
|ORANGE
|0681
|ENGELWOOD ELEMENTARY
|ORANGE
|0701
|CATALINA ELEMENTARY
|ORANGE
|0741
|CYPRESS PARK ELEMENTARY
|ORANGE
|0811
|TANGELO PARK ELEMENTARY
|ORANGE
|0821
|LOVELL ELEMENTARY
|ORANGE
|0891
|MICHAEL MCCOY ELEMENTARY
|ORANGE
|1009
|BRIDGEPREP ACADEMY CHARTER
|ORANGE
|1171
|WINEGARD ELEMENTARY
|ORANGE
|1271
|ROSEMONT ELEMENTARY
|ORANGE
|1331
|ORANGE CENTER ELEMENTARY
|ORANGE
|1351
|HUNGERFORD ELEMENTARY
|ORANGE
|1361
|PHYLLIS WHEATLEY ELEMENTARY
|ORANGE
|1431
|RIDGEWOOD PARK ELEMENTARY
|ORANGE
|1621
|SHINGLE CREEK ELEMENTARY
|ORANGE
|5841
|ECCLESTON ELEMENTARY
|ORANGE
|5861
|WASHINGTON SHORES ELEMENTARY
|OSCEOLA
|0851
|CYPRESS ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0012
|HOPE-CENTENNIAL ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0141
|LAKE PARK ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0211
|LINCOLN ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0271
|NORTHMORE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0341
|ROOSEVELT ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0481
|WEST GATE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0531
|BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0561
|PALMETTO ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0651
|PALM SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0671
|HIGHLAND ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0741
|BARTON ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0771
|STARLIGHT COVE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0781
|ROLLING GREEN ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0821
|GALAXY ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|0911
|PINE GROVE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|1101
|PAHOKEE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|1241
|GOVE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|1321
|ROSENWALD ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|1401
|WEST RIVIERA ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|1411
|GROVE PARK ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|1831
|K. E. CUNNINGHAM/CANAL POINT ELEMENTARY
|PALM BEACH
|2371
|PIONEER PARK ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|2401
|BELLE GLADE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|2431
|SOUTH GRADE ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|2491
|DR. MARY MCLEOD BETHUNE ELEMENTARY
|PALM BEACH
|2591
|PLEASANT CITY ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|2751
|BENOIST FARMS ELEMENTARY SCHOOL
|PALM BEACH
|4010
|BELLE GLADE EXCEL CHARTER SCHOOL
|PALM BEACH
|4037
|LEARNING PATH ACADEMY
|PASCO
|0021
|RODNEY B. COX ELEMENTARY SCHOOL
|PASCO
|0061
|PASCO ELEMENTARY SCHOOL
|PASCO
|0091
|WEST ZEPHYRHILLS ELEMENTARY SCHOOL
|PASCO
|0351
|FOX HOLLOW ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|0371
|BELLEAIR ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|0481
|CAMPBELL PARK ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|1071
|DUNEDIN ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|1131
|EISENHOWER ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|1211
|FAIRMOUNT PARK ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|1261
|JOHN M. SEXTON ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|1691
|GULFPORT MONTESSOURI ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|1811
|HIGH POINT ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|2021
|LAKEWOOD ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|2141
|LEALMAN AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|2281
|MAXIMO ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|2371
|MELROSE ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|2431
|MILDRED HELMS ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|2531
|MOUNT VERNON ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|3461
|PONCE DE LEON ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|3871
|SANDY LANE ELEMENTARY SCHOOL
|PINELLAS
|4931
|WOODLAWN ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0091
|COMBEE ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0101
|CRYSTAL LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0331
|ALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0361
|EASTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0601
|FRED G. GARNER ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0681
|WAHNETA ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0802
|LEWIS ANNA WOODBURY ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0841
|LENA VISTA ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0851
|AUBURNDALE CENTRAL ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0861
|WALTER CALDWELL ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|0981
|GIBBONS STREET ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1151
|KINGSFORD ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1221
|KATHLEEN ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1231
|GRIFFIN ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1241
|JESSE KEEN ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1351
|POLK AVENUE ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1371
|SPOOK HILL ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1401
|JANIE HOWARD WILSON SCHOOL
|POLK
|1521
|OSCAR J. POPE ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1611
|LAUREL ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1751
|JAMES E. STEPHENS ELEMENTARY SCHOOL
|POLK
|1941
|LOUGHMAN OAKS ELEMENTARY SCHOOL
|PUTNAM
|0091
|MELLON ELEMENTARY SCHOOL
|PUTNAM
|0251
|MIDDLETON-BURNEY ELEMENTARY SCHOOL
|PUTNAM
|0351
|WILLIAM D. MOSELEY ELEMENTARY SCHOOL
|ST. LUCIE
|0040
|WEATHERBEE ELEMENTARY SCHOOL
|ST. LUCIE
|0071
|ST. LUCIE ELEMENTARY SCHOOL
|ST. LUCIE
|0111
|CHESTER A. MOORE ELEMENTARY SCHOOL
|ST. LUCIE
|0231
|LAKEWOOD PARK ELEMENTARY SCHOOL
|SEMINOLE
|0141
|PINE CREST ELEMENTARY SCHOOL
|SEMINOLE
|0521
|IDYLLWILDE ELEMENTARY SCHOOL
|VOLUSIA
|0621
|BLUE LAKE ELEMENTARY SCHOOL
|VOLUSIA
|2451
|PALM TERRACE ELEMENTARY SCHOOL
|VOLUSIA
|3251
|WESTSIDE ELEMENTARY SCHOOL
|VOLUSIA
|4831
|PIERSON ELEMENTARY SCHOOL
|VOLUSIA
|6441
|EDITH I. STARKE ELEMENTARY SCHOOL
|WALTON
|0281
|MAUDE SAUNDERS ELEMENTARY SCHOOL