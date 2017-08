Niña critica fuertemente a Disneylandia como el “lugar más feliz”

(NOTICIAS YA).- ¿Es Disneylandia el lugar más feliz del mundo?, es lo que se cuestiona una pequeña niña de Arizona. El video dura un minuto en el que la niña Mila explica su mala experiencia en uno de los parques de diversión de Disney en los Estados Unidos.

Ella se quejó de la altura mínima que se requiere para disfrutar de las montañas rusas, de que Minnie está muda y que los castillos son falsos, pues no pudo disfrutar del sueño de ser princesa.

“Yo estaba como: déjenme estar relajada en el castillo de princesa. Pero no, no ventanas, no puertas, no puedo estar dentro, es una farsa. ¡Oh Dios!”, dice la niña en el video.