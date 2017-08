Delincuente pide a policía borrar foto donde sale mal

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Reino Unido que pidió a las autoridades locales cambiar su fotografía de archivo policial porque no lucía bien ha sido arrestado por agresión.

De acuerdo con The Independent, Wayne Esmonde, quien era buscado por un ataque ocurrido el 18 de julio, criticó en la página de Facebook de la Policía de Gales del Sur la imagen.

El originario de Fforestfach, Swansea, aparecía en la foto con los ojos muy abiertos y mirando fijamente hacia la cámara.

“Yo soy él. No es una foto muy favorecedora. Apreciaría si quitasen esta publicación. Inocente hasta que se demuestre lo contrario y todo eso. He hablado con mi abogado y me asesorará sobre qué hacer ahora. Gracias”, escribió el sujeto de 35 años en la red social de la corporación.

Cabe destacar que Esmonde se entregó este jueves en la estación de policía Swansea Central y la corporación actualizó la publicación para eliminar la fotografía.