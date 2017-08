Exigen reembolso los clientes engañados por abogado de migración

(NOTICIAS YA).- En el caso del fraude del abogado de migración Francisco Tipton, una de sus víctimas dice estar más tranquila luego de recibir parte del reembolso. “Julio 28 iba a ir por un cheque de $715 y ahi dice que mañana, 4 de agosto me van a dar otros $715”, dijo.

La dice haberse podido comunicar con la firma legal del abogado Francisco Tipton después de denunciar el caso en Univisión y Noticias Ya. Asegura haber contratado al abogado de inmigración para que la representara legalmente. Sin embargo la mujer alega que después de pagarle miles de dólares, no vio ningún resultado. Fue hace solo unos días, cuando dice que miembros de la oficina legal, se pusieron en contacto con ella para reembolsarle parte del dinero.

“No se me hizo profesional de parte de ellos que me lo dieran en un restaurante, ósea yo cuando les di mi dinero no se los di en un restaurante, yo se los di en sus oficinas y tampoco se los di en pagos. Yo se lo di todo completo”, explicó.

Pero mientras ella espera el reembolso completo; hay quienes dicen también haberle pagado a Tipton sin obtener aún una respuesta.

“No hay respuesta primero me atendió la secretaria y me dijo que me iba a dar una cita y me dio una cita a las 2PM y fui y no estaban.”

Esta mujer, que nos pidió protegiéramos su identidad, asegura haberle pagado más de $3,800 con la esperanza de legalizar su estado migratorio.

“Que devuelva el dinero porque si él hubiera dado una explicación o enviado una carta o algo pues uno dijera, está pasando esto y pues ya de perdida uno sabe que alomejor se nos va a regresar el dinero pero en lo que sí, uno no sabe nada porque hasta ahorita ni me han hablado para una cita ni me han mandado carta.”

El abogado francisco Tipton le pide a los clientes que tengan alguna pregunta o duda, comunicarse con su oficina al (956) 639-0137 durante horas regulares. Tipton a aceptado y cancelado todas las entrevistas que se le han solicitado por parte de Univisión para que aclare mediáticamente los fraudes cometidos, engañando a sus clientes.