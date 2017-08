FIN DE SEMANA EN DENVER

(NOTICIAS YA).- Este fin de semana te presentamos los mejores eventos en la ciudad. Día de la familia, una carrera y eventos comunitarios:

No te quedes en casa y entérate lo que está sucediendo en nuestra ciudad.

Noticias Univisión Colorado, Que Rollo Tricolor y la Tricolor 96.5, te invitan este domingo 6 de agosto al DÍA DE LA FAMILIA 2017, en el Adams County Fair and Regional Park Complex. No te pierdas la oportunidad de presenciar la exhibición charra, monta de toros, monta de yeguas brutas, monta de borreguitos para los niños, caballos bailadores, escaramuza charra y el peligrosísimo paso de la muerte. La música estará a cargo de Los Cardenales de Nuevo León, Banda La Revuelta, Agresivos de la sierra, y por supuesto tendremos antojitos mexicanos, cerveza bien fría y juegos mecánicos para los niños a $2 todo el día. No faltes a este día lleno entretenimiento para toda la familia. Diversión 100% garantizada. DÍA DE LA FAMILIA 2017, en la feria del condado Adams, 9755 Henderson Rd., Brighton, CO, 80601. Puertas abren a las 2pm.

Clínica Tepeyac y Save a lot presentan ¡ADELANTE! 5K Walk/Run.

Recuperemos nuestra salud. Corre, camina, dona e inspira a otras personas a tu alrededor a hacerlo. Únete a la Carrera anual ¡ADELANTE! 5k Run/Walk, Community Expo and Kids ½ mile Fun Run. Una celebración a la consolidación de la comunidad a la semana de salud de la mujer. Este evento es abierto a los hombres, mujeres y familias. Abra comida, bebidas y actividades para los niños. La carrera se llevará a cabo este domingo 6 de agosto en el Stapleton Rec Center, 5090 Broadway, Denver. La registración comienza a las 8am y los niños corren gratis.

LEE: VIDEO: AEROPUERTO DE DENVER OFRECE AVENTURAS A QUIENES ESPERAN SU VUELO

El uso regular del cinturón de seguridad es la manera más simple y efectiva de prevenir lesiones graves y de salvar la vida en choques de vehículos automotores. En 2016,180 personas que no estaban abrochadas perdieron la vida en choques de tráfico en las vías de Colorado. CDOT se asocia con organismos de seguridad, coaliciones comunitarias y otros defensores de la seguridad para educar al público sobre las leyes del uso del cinturón de seguridad Colorado y la importancia de usar el cinturón de seguridad siempre que se viaje en un vehículo. Aprende mas sobre este tema, este domingo 6 de agosto, de 12pm a 3pm, en Mile High Flea Market, 7007 E. 88th Avenue, Henderson CO 80640.