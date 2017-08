La bebida que tiene mayor efecto analgésico que el mismo paracetamol

(NOTICIAS YA).-Seguro has escuchado hasta en letras de canciones sobre los beneficios que la cerveza te podría ofrecer, si no abusas de ella claro está. Con motivo del Día Internacional de la Cerveza te contamos sobre el efecto que tiene esta bebida y tal vez no sabías.

Ahora dicen los investigadores que para aliviar dolores de cabeza, te tomes una cerveza. Y no es broma.

Un estudio realizado por la Universidad de Greenwich, Inglaterra sugiere que la cerveza tiene un mayor efecto analgésico que el mismo paracetamol, publicó Terra.

Según los investigadores comprobaron que los recurrentes dolores de cabeza se reducen en una cuarta parte si la persona ha tomado esta popular bebida.

Pero aquí es donde aplican las restricciones, no se trata de beberla deliberadamente para aliviar el dolor o malestar físico sino que te limites en promedio a un litro, de lo contrario conseguirás una jaqueca mucho peor al siguiente día.

Concluyeron en dicho estudio que, al comparar el efecto de la cerveza con el efecto analgésico de varios medicamentos; la cerveza realmente ayuda a combatir el dolor.