Nació con 4 piernas, 3 manos y 2 penes; sus padres pensaron en matarlo

(NOTICIAS YA).-Un bebé de India nació con una malformación extrema; tanto que su familia supersticiosa pensó en asesinarlo, según la publicación del sitio web Infobae.

Kali Bai de 22 años, dio a luz en su casa en la ciudad de Pindwara, a un bebé con cuatro piernas, tres manos y dos penes; resultado de una deformación conocida como gemelo parasitario.

Al verlo ambos padres se aterraron y pensaron a arrojarlo al río. La noticia corrió como pólvora en la ciudad hasta que llegó a oídos de un médico del hospital local.

Primero hay que saber esta anomalía sucede cuando uno de los gemelos nace con miembros de otro que no terminó de desarrollarse en el vientre de su madre.

El doctor Bharat Pal Danda contactó a la familia para pedirle a los padres que le dieran una segunda oportunidad al pequeño y pidió que llevaran al niño al Hospital Matra Chhaya para intentar una cirugía.

“Me impactó mucho cuando me enteré que la familia, que es muy ortodoxa y supersticiosa, estaba planeando matar el niño arrojándolo al río. No me podía quedar sentado sin hacer nada”, contó el doctor Danda.