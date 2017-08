Nuevo curso de conducción obligatorio para obtener licencia de conducir

(NOTICIAS YA).- Conducir un vehículo y utilizar el celular es una acción que cada vez se vuelve más común entre los residentes cómo Marina quien relata, ella misma ha estado a punto de cometer este delito.

“Pues incluso hasta yo misma he sentido la tentación de que voy manejando y mi teléfono suena y pues digo no, prefiero aguantarme al llegar y saber quién fue a ir a causar un accidente porque pues cuanto accidente fatal no ha pasado”, comentó Marina Corrales.

No conocer peligros que esto puede ocasionar no será una opción para los conductores en Texas a partir del primero de septiembre.

Será a partir del próximo mes que cualquier persona mayor de 18 años que quiera obtener una licencia de conducir en el estado tendrá que tomar el curso “Impact Texas Young Drivers”

“Ahora comenzando septiembre primero también los adultos van a tener que ver un video para adultos en distracciones simplemente porque texting o el teléfono o diferentes cosas, no están poniendo atención al manejo”, comentó Jaime Canalda, quien es instructor de manejo.

El curso implementado por el Departamento de Seguridad Pública, se divide en 8 partes y cuenta con videos e información para concientizar sobre el uso del celular al volante.

Acción que puede ocasionar multas de cientos de dólares y en el peor de los casos hasta la muerte.

“El problema si ha causado muchas heridas graves y muertes por eso queremos recordar al público de la importancia de no operar un vehículo mientras que estén distraídos, ya sea texteando, con teléfono, hablando”, comentó el Sargento Enrique Carrillo del departamento de la policía de El Paso.

Información de Edgar Ramírez.