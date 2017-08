Las madres trabajan el equivalente a dos jornadas de tiempo completo

(NOTICIAS YA).-Una madre promedio trabaja el equivalente a dos empleos de tiempo completo por semana afirma un nuevo estudio realizado por la marca de jugos Welch’s, publicó el portal de noticias KCCI 8.

Sin duda, ser madre es una de las mejores experiencias de toda mujer pero también una de las etapas más abrumadoras llenas de tareas del hogar, citas médicas, reuniones…

Si se suma el tiempo que la madre promedio trabaja con goce de sueldo, más las horas de los deberes del hogar; se rebasan 98 horas por semana o más de trabajo. Es decir, el equivale a las horas de dos jornadas laborales de tiempo completo, según el Working Mother.

Las cifras revelan que el 70% de las madres, con hijos menores de 18 años, trabajan y el 75% de estas mujeres lo hacen en jornadas de tiempo completo, según las cifras del U.S. Department of Labor.

Por lo tanto para la mayoría de estas mujeres la carga de trabajo es un torbellino de citas médicas, reuniones, compras, quehaceres y responsabilidades laborales.

Para el estudio se analizó a 2000 mujeres estadounidenses con niños de edades comprendidas entre los 5 y los 12 años.

Los resultados revelaron que la madre promedio comienza su día ocupado alrededor de las 6:23 am y no termina con el trabajo o las tareas familiares sino hasta las 8:31 p.m. Es decir, 14 horas dedicadas al trabajo, y eso si no resulta algo extra.

La mayoría de las mujeres que son madres pero no trabajan, también afirmaron tener un promedio de 1 hora siete minutos para ellas mismas cada día. Pero para las que también tienen una jornada de trabajo, el tiempo promedio fue terriblemente bajo.

A pesar de que los padres están asumiendo más deberes domésticos hoy en día, las madres que trabajan todavía se encargan de la mayor parte de las tareas, especialmente cuando se trata de cuidado de los niños, de acuerdo al estudio de Working Mother.

“Los resultados de la encuesta ponen de relieve lo exigente que puede ser el papel de la mamá y el bombardeo sin parar de las tareas en las que consiste”, dijo Casey Lewis de Welch, a Yahoo! Noticias.

Aun así, las llamadas “mujeres multitask” lo superan todo, pero, ¿qué las mantiene despiertas en medio del caos?

Las participantes dijeron que son los “sabores de la vida”, que según los informes incluyen: café, el apoyo de los abuelos y niñeras; también Netflix y, por supuesto, el vino.

Y a ti, ¿qué te ayuda a aligerar la carga de trabajo?