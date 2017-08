Le tiende una trampa a su mujer y la descubre con su amante

(NOTICIAS YA).-Juan Carlos García sospechaba que su mujer le era infiel. Sus amigos, inclusive, le habían dicho que la veían con otro sujeto y que, además, cada noche que “Juanka” pasaba en su trabajo como velador, ella metía a su amante a su casa.

Juan Carlos se sentía insultado y con su hombría cuestionada y humillada, así que decidió tenderle una trampa.

El pasado jueves, en Colombia, Juanka fingió que debía pernoctar en su trabajo. Se fue de su casa como si no pasara nada. Incluso se tomó la molestia de llamar a su mujer a eso de las 9 pm. y preguntarle cómo estaban sus 3 hijos. Ella le informó que estaban dormidos y que ella misma estaba en vísperas de irse a la cama, sin mencionar el pequeño detalle de que no lo haría sola. La mujer no sospechaba que su esposo se encontraba afuera espiando cada uno de sus movimientos.

Más tarde, Sandra estaba en casa con su amante mientras su esposo esperaba el momento perfecto para la confrontación. La mujer y su amante estaban en pleno acto sexual cuando Juanka entró y le disparó a ambos, quitándoles la vida, sin importarle que sus 3 hijos estuvieran en casa.

De acuerdo a las declaraciones policiales, García se justificó con base en su honor, asesinando a “la mujer que arruinó su vida”.