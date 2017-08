Esta es la verdadera razón por la que babeas al dormir

(NOTICIAS YA).-Te has preguntado alguna vez, ¿por qué babeas al dormir? No te preocupes la próxima vez que te pase, significa que lograste dormir tan profundo como un bebé.

Según los expertos, cuando una persona consigue un sueño reparador es porque está en una fase del sueño, llamada REM del sueño (Rapid Eye Movements), publicó el sitio especializado Salud 180.

Y esta fase no es más que una desconexión total, donde las funciones cerebrales disminuyen para lograr un descanso profundo. Es justo el momento donde dejas de pasar saliva y por ende comienzas a babear al dormir.

Concluyen especialistas en el sueño que babear es entonces sinónimo de salud, porque devela que las reacciones naturales del cuerpo funcionan bien. Además, al no despertar con la boca seca, significa que tampoco existen trastornos que afecten tu respiración, como apnea.

Dicho esto, si no babeas al dormir, ni un poco, tal vez no experimentas un sueño tan profundo y no estas descansando bien. Citando a la fuente, estas son algunas pautas que te pueden ayudar a conseguir una buena noche de sueño:

• Programar tu horario para dormir

• Procurar dormir en un lugar sin ruido y con luz apagada

• Cenar ligero antes de acostarte

• Dormir las 8 horas que el cuerpo requiere para descansar