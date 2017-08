Alertan sobre estafas por teléfono y correo electrónico en Florida

(NOTICIAS YA).- La Corte Suprema de Florida está alertando a las personas sobre el aumento de casos de estafa por teléfono y correo electrónico en el que los atemorizan con posibles cargos en los tribunales del estado si no pagan una multa.

Según las autoridades, las víctimas de estas estafan son generalmente las personas que no saben mucho inglés, ancianos, trabajadores del sistema de salud o familiares de personas que han fallecido recientemente.

Los estafadores intentan engañar a las personas diciéndoles que tienen que presentarse en un tribunal estatal para enfrentarse a cargos o pagar una multa a una acción de la corte de Florida.

La mayor parte de las personas que han caído en esta estafa es porque no han estado consientes que las amenazas no son ciertas. Pero por su parte, los tribunales de Florida dicen que no se comunican por teléfono o correo electrónico con ninguna persona. La comunicación se efectúa normalmente por correo regular ose entrega la citación en persona.

El Tribunal Supremo dijo que nunca se comunican por teléfono o correo electrónico.

Una de las estafas consiste en el envío de correos electrónicos en el que le dicen al destinatario que está demandado en un case en la corte de apelaciones y detallan algún caso falso pero que tiene que ver con la profesión de la víctima.

La otra forma de estafa es una llamada telefónica con un número falso de identificador de llamadas que suplanta el número real de la oficina del secretario del Tribunal Supremo de Florida. En esta el estafador amenaza a la víctima con presentar cargos por delitos relativos a pornografía infantil o trata de personas y si no pagan una cantidad de dinero determinada o realizan una transferencia bancaria podría ir preso.