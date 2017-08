Más allá de la belleza

(NOTICIAS YA).- Miss New Mexico Latina es un certamen de belleza dedicado a las mujeres latinas y promueve a jovencitas que mas de ser una modelo, son modelos a seguir. Este año la reina de Miss New Mexico 2017 es Patricia Morales con 26 años de la ciudad de Las Cruces y la reina Miss Teen New Mexico Latina 2017 es Danya Estrada con tan solo 16 años de Albuquerque. Danya estará viajando hasta Illinois este 13 de Agosto para competir por la corona de Miss Teen US Latina con chicas de toda la nación. La señorita Patricia ira a Oaxaca, Mexico en Octubre para representar a Nuevo Mexico y competir por la corona de Miss US Latina.

Para participar en el certamen puede ingresar a su pagina web o llamar al 505-927-3172.