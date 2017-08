No mezcles estos tres productos de limpieza, ella lo hizo y casi muere

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Sheffield en el condado inglés de South Yorkshire, quería dejar su cocina extra limpia pero casi muere en el intento el pasado miércoles, pues mezcló tres productos de limpieza y resulto una combinación mortal, informó el sitio web Lad Bible.

Charley Howson, de 36 años, terminó con intoxicación por gas del cloro después de mezclar agua caliente, lejía o cloro y dos productos desinfectantes concentrados (Dettol y Zoflora.)

Pero al poco tiempo de empezar a limpiar, Charley comenzó a experimentar dolores de pecho extremos y, sin saberlo, sufrió una condición o enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.

“El dolor empeoró, pensé que estaba teniendo un ataque al corazón, ya tenía un pulmón colapsado y me sentí un poco así”, dijo.

Por suerte para ella uno de sus hijos, Corey de 15 años, estaba allí y después de que ella gritó de dolor pidió una ambulancia, agregó la fuente.

“Le dije que no lo hiciera, le dije que estaría bien, pero estaba en agonía”, confiesa la mujer.

Los paramédicos encontraron a Charley con bajos niveles de oxígeno y tuvo que ser trasladada a emergencias.

“Corey estaba aterrorizada porque pensaba que estaba enferma de mi condición de nuevo, ya que he tenido períodos de seis meses en los que he estado en una silla de ruedas. Yo estaba petrificada, no sabía lo que estaba sucediendo, y sólo seguía pensando en mis hijos “, recuerda.