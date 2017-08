Aseguran que el mundo se acabará en septiembre

(NOTICIAS YA).-Un grupo de expertos, entre ellos astrólogos y numerólogos así como analistas de las profecías que indica la biblia, aseguran que el próximo gran eclipse de sol del 21 de agosto, marcará el inicio del fin de la vida en la tierra. Esencialmente, al planeta le queda poco más de un mes para dejar de existir.

El escritor, astrólogo y figura reconocida en al comunidad de creyentes en teorías de conspiración, David Meade, asegura que la tierra se va a acabar este 23 de septiembre, víctima del impacto que recibirá por parte de Nibiru, también conocido como Planeta X, un cuerpo celeste que se encuentra escondido y fuera del alcance de los radares de la NASA, quien rechaza la siniestra teoría.

Los detalles de esta hipótesis se pueden encontrar en el libro del mismo Meade, llamado ‘Planet X – The 2017 Arrival’.

La raíz de la profecía tiene su origen en los pasajes bíblicos de Isaías 13, que dice:

He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.