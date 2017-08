Hombre armado se atrinchera días en casa de Vegas y Buffalo en LV

(NOTICIAS YA).- Un hombre se atrincheró desde el lunes y hasta el miércoles por la mañana en un departamento al noroeste de Las Vegas en su intento por impedir la entrada de una mujer.

En menos de 24 horas las autoridades fueron llamadas tres veces al domicilio ubicado a la altura 7900 de Decker Canyon Drive, sobre Vegas Drive entre Buffalo Drive y Cimarron Road. Según oficiales, el primer operativo ocurrió el lunes por la noche, el segundo después de las 6 de la mañana del martes y el tercero a las 2 de la tarde del martes.

“Como alrededor de las 11 vi como a doce patrullas aquí y ahora esto, solo espero que nadie esté herido”, dijo un residente del área.

“Vi a la policía que estaba acordonando el área, les pregunté que si me podía ir, me dijeron que sí pero que no saben cuánto esto iba a tardar. Han pasado ya más de 5 horas y aún no puedo ir a mi departamento”, dijo Andrew Harison, residente del área.

El escuadrón de tácticas especiales SWAT arribó a la escena para intentar negociar con el sospechoso quien se atrincheró en uno de los departamentos.

“Hicimos múltiples intentos de hacer contacto con él para que saliera del departamento, no tuvimos éxito, por eso pedimos refuerzos”, dijo Grant Rogers, teniente de la policía de Las Vegas.

Fuera del complejo se encontraba una mujer resguardada en uno de los vehículos de la policía.

“La víctima nos dijo que intentaba tomar algunas de sus pertenencias de su departamento, al darse cuenta que estaba cerrado, intentó romper una de las ventanas para poder entrar y fue ahí donde el sospechoso lanzó algo hacia la ventana, rompiéndola. La víctima resultó herida por el vidrio de la ventana, el sospechoso sacó un arma y amenazó con matarla, fue ahí donde huyó y nos llamó”, dijo Rogers.

El teniente también señaló que durante las llamadas anteriores, el hombre, quien cuenta con historial de violencia, no había sido arrestado por no cometer ningún crimen.

Pero esta vez fue detenido por las autoridades alrededor de las 7 a.m. del miércoles por violencia doméstica y asalto agravado.

La calle Vegas Drive entre Cimarron y Buffalo estuvo cerrada hasta que se resolvió este atrincheramiento.