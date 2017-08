Suspenden a partir de hoy líneas de peaje en avenida César Chávez

(NOTICIAS YA).- Si usted es de las personas que acostumbra a transitar por la avenida César Chávez de ahora en adelante podrá utilizar todos los carriles, pues a partir de hoy las líneas preferenciales serán suspendidas.

Desde enero del 2014 los carriles de peaje han existido en la carretera César Chávez, con el propósito de reducir la congestión vehicular.

“Muchos vienen apurados y utilizan el carril supuestamente de paga para rebasar y pues me imagino que eso está mal porque debe ser nada más para circular para ellos verdad”, comentó José Luis Solís quien frecuenta la avenida.

Para José Luis estos carriles sirvieron para todo, menos para su verdadero funcionamiento.

“No sirvió nada porque yo en el trayectorio que he andado ahí en el César Chávez nunca he visto que lo use la mayoría, lo usan para rebasar nada más y adelantarse nada más”.