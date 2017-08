VIDEO: Norteamericanos no pudieron identificar a Corea del Norte en mapa

(NOTICIAS YA).-Muchos norteamericanos piensan que Estados Unidos debe actuar ante las amenazas nucleares de Corea del Norte, pero si de alguno de ellos dependiera enviar el primer ataque, el mundo entero debería temer, pues podría tocarle a cualquiera la primera piedra.

En vísperas de lo que parece ser un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, y a raíz de los dimes y diretes que traen Donald Trump y Kim Jong-un, el equipo de Jimmy Kimmel salió a las calles a preguntar a transeúntes si pensaban que EU debía tomar medidas militares contra el país asiático. Todos dijeron que sí, pero nadie supo señalar dónde estaba Corea del Norte en el mapa.

“¿Crees que Estados Unidos debe actuar de forma militar ante Corea del Norte?”, se escucha un entrevistador. “Sí”, responden. “¿Dónde está Corea del Norte?” pregunta el sujeto mientras aparece un mapa detrás de los peatones.

Todos actuaron con sorpresa, algunos aclararon que no tenían idea. “Trata de adivinar”, les sugerían, y sus conjeturas estaban tan equivocadas que no queda más que desear que el mandatario norteamericano no refleje también el conocimiento geográfico de su pueblo, sobre todo el que está decidido en empezar una guerra.

Canadá, Europa, Australia y hasta Sudamérica fueron señalados como posibles ubicaciones de Corea del Norte. Algunos sabían que era en Asia, pero no podían determinar exactamente en qué parte. Únicamente un sujeto pudo dar una zona cercana; absolutamente nadie pudo indicar el lugar exacto.

Si bien es muy probable que el video haya sido editado para mostrar los ejemplos más escalofriantes de las respuestas equivocadas, sí da una idea de la falta de conocimiento básico que hay en la población, lo cual es preocupante dado que el 75% de los norteamericanos consideran a Corea del Norte como un inminente riesgo.