VIDEO: Responden Julión y Rafa Márquez a vínculos con el narco

(NOTICIAS YA).- El cantante Julión Álvarez se dirigió a sus redes sociales para dar su postura respecto a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculara con grupos del narcotráfico.

“Desgraciadamente hoy amanecemos con una noticia donde nos están involucrando, se nos están echando notas un poquito incómodas”, inició el intérprete, de acuerdo con Agencia México.

“No pasa absolutamente nada, yo nomás tengo que asesorarme, tengo que checar bien por dónde viene, de qué viene, cómo son las cosas (…), pero les puedo decir que soy una persona que soy de rancho, de pueblo, que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo”, explicó Álvarez.

“Lo poco o lo mucho que tengo me lo he ganado, seguimos trabajando, yo me he dedicado hacer música. Gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando… no puedo decir otra cosa más que a lo mejor son cosas de envidia, celos, no sé si políticas también”, refirió el polémico cantante.

Cabe destacar que en días recientes, Julión aparecía en una fotografía con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, imagen que fue borrada poco antes de que salieran a la luz las acusaciones.

Otro de los mencionados por las autoridades estadounidenses es el futbolista Rafael Márquez, quien, de acuerdo con el sitio López-Dóriga Digital, se presentó este miércoles de manera voluntaria ante la Procuraduría General de la República (PGR) para rendir su declaración en torno al tema.

“Rafa Márquez, es un futbolista yo creo que de los que más años tiene en el fútbol, ¿usted cree que tiene necesidad de algo? Entonces yo le mando un abrazo que sí es mi amigo, mi compa, y estamos puestos para hacer equipo si es necesario, sino individualmente cada quién tendrá que defenderse”, dijo Álvarez respecto al futbolista.