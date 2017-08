Estudiantes de 32 escuelas en El Paso recibirán comida gratuita

(NOTICIAS YA).-Miles de estudiantes ya no tendrán que preocuparse por gastar en comida dentro de la escuela, ya que gracias a un programa lo obtendrán de manera gratuita.

El Distrito Escolar Independiente de Ysleta ofrecerá por tercer año consecutivo desayuno y comida gratis a los alumnos de 32 escuelas, esto como parte del programa de nombre Community Elegibility Program.

Estas escuelas fueron seleccionadas debido a que un gran número de sus estudiantes provienen de familias de bajos ingresos; sin embargo, este beneficio no se limita solo a estas 32 instituciones, ya que es posible solicitar ayuda por internet en la página https://mealapps.yisd.net/lfserver/EFORM.

Michael Vásquez director de los servicios de nutrición del distrito escolar de Ysleta asegura que este programa es de gran beneficio para los estudiantes.

“Es una asistencia muy grande, no se tienen que preocupar para traer dinero o si necesitan dinero para las comidas y es algo que le beneficia al estudiante para aprender y es para lo que estamos aquí para que aprendan lo mejor posible”

Y es que recibir comida de forma gratuita, es una manera de ayudar a los alumnos a obtener un mejor desempeño escolar, Flor Esnayra, nutrióloga de YISD comenta que “hay muchos estudios que prueban cuando un niño no come bien en las mañanas cuando no come bien a medio día eso se refleja mucho en sus calificaciones y como le va todo el año en general.”

Cabe resaltar que los menús están balanceados de acuerdo al Departamento de Agricultura del Estado de Texas, y contienen todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de los estudiantes.

Las escuelas que contarán con este programa son:

Escuelas primarias:

Ascarate

Capistrano

Cedar Grove

Constance Hulbert

Del Norte

Del Valle

Hacienda Heights

Lancaster

LeBarron Park

Loma Terrace

Marian Manor

Mesa Vista

Mission Valley

North Loop

Parkland

Pasodale

Presa

Ramona

Sageland

South Loop

Thomas Manor

Ysleta

Escuelas secundarias:

Camino Real

Bel Air

Rio Bravo

Riverside

Ysleta

Preparatorias:

Riverside

Ysleta

Pre-K centers

Ysleta Pre-K

Escuela correccional:

Cesar Chavez Academy

Tejas School of Choice

Para Noticias Ya, informó Priscilla Ríos.