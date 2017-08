Estudiantes de UCF fueron arrestados tras ser acusados de violación

(NOTICIAS YA).- Dos hermanos de una fraternidad de la Universidad de Florida Central fueron acusados de violar a una persona durante la celebración de una fiesta de “Año Nuevo en Julio” que se realizaba en una casa ubicada en el campus, según reportó la policía de UCF.

La víctima que no fue identificada, dijo que asistió a una fiesta en la casa Alpha Tau Omega el pasado 22 de julio. La víctima quería mantener a sus amigos cerca porque había sido violada dos años antes y no quería que la pusieran en una mala situación.

Según los reportes, Alexander Garces, de 22 años, se había acercado a la víctima y le pidió que subiera con él y su amigo, Antonio Candido, de 22 años, quien se identificó como exalumno de la universidad.

La víctima dijo que se sentía cómoda subiendo con Garces ya que ambos eran amigos. Pero luego de cerrar la puerta el otro hombre puso seguro y Garces puso música en su teléfono celular. La víctima se sentó en un sofá y minutos después Garces la agarró por las piernas para halarla, forzando a la víctima sobre su espalda.

Luego de los hechos el primer acusado comenzó a tocar a la víctima sexualmente y cuando lo intento detener, Garces agarró su cabello para obligarla a caer al suelo. En ese momento, el hombre la obligó a realizarle sexo oral al que accedió con la esperanza de detener el ataque.

Sin embargo, la víctima dijo que el hombre seguía siendo agresivo. Durante los hechos el otro hombre se acercó a la víctima y se quitó la ropa interior, rápidamente la víctima le propino un puño a Garces en las costillas y le respondió “Nunca te había visto así antes, ¿Qué está pasando?

La víctima le dijo a Garces: “Ya me han violado antes, no voy a volver a estar en una situación como esta, no me hagas esto.”