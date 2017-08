Mayweather vs McGregor no vende boletos como se esperaba en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Si todavía no has comprado tu boleto para la pelea de Mayweather vs. McGregor, al parecer tendrás oportunidad, ya que estos no se están vendiendo como se esperaba en Las Vegas.

La pelea programada para el sábado 26 de agosto en el T-Mobile Arena, con una capacidad de 20,000 asientos, todavía cuentan con alrededor de unos 7,000 boletos disponibles.

Los boletos ya están a la venta desde hace más de 2 semanas, pero por su precio al parecer este sea el motivo por lo que todavía hay muchos a disposición. Por el momento, el más barato se encuentra a un precio de $1,700, mientras que el más caro cuesta $34,000.