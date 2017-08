Rechazan a la ley “muéstrame tus papeles” como constitucional

(NOTICIAS YA).- Se registró una victoria en la lucha contra la ley SB4. Un juez federal rechazó declararla constitucional luego de la demanda que se inició en la ciudad de El Cenizo.

En la iglesia Agua Viva en la comunidad de El Cenizo, Texas oran por las personas que tienen temor de salir a las calle ante una posible deportación. La amenaza de la ley SB4 conocida como la ley “muéstrame tus papeles” está causando mucha preocupación. Gloria Romo tiene 20 años viviendo en El Cenizo y sabe que cada vez hay menos gente en la vía pública. “Ya se han ido bastantes se miran calles desoladas calles vacías mucha gente se ha ido de aquí por temor a la migración. No tenemos la misma confianza de ir a la tienda de salir a la calle de pasear con nuestros hijos y en ninguna parte”, dijo.

Víctor Ruiz es ciudadano americano y no considera justa esta ley: “yo miro mucha discriminación pues no está bien dios dio la tierra para todos y pero así son las leyes”, comentó.

El alcalde de El Cenizo: Raúl Reyes interpuso la primera demanda en contra de la SB4 por considerarla discriminatoria aun en riesgo de represalias legales.

El decirte ahora que no estoy preocupado no sólo por perder fondo o ser multado hasta 25 dólares ser destituido y enfrentar cárcel obviamente si me preocupa pero ningún signo de dólar es más importante que defender a tu gente”, dijo el alcalde Reyes.