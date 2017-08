Florida: Arrestan a conductora de guardería por la muerte del niño

(NOTICIAS YA).- El Departamento de la Policía de Orlando arrestó a la conductora de la camioneta de la guardería infantil por dejar a un niño por cerca de 12 horas.

Se informó que Deborah St. Charles de 51 años, quien era parte del personal de “Little Miracles Academy”, enfrenta cargos por homicidio involuntario agravado de un menor.

LEE: Cierre indefinido de guardería infantil en Florida tras muerte de niño

La mujer se bajó en dos ocasiones de la camioneta sin verificar la misma.

La segunda vez que se baja del vehículo St. Charles contestó una llamada mientras sacaba sus pertenencias de la van y no la verificó al salir, de acuerdo con los investigadores.

La Policía dijo que la mujer estacionó la camioneta en la guardería cerca de las 9:00 a.m.

LEE: Hallan muerto a niño en camioneta de guardería infantil de Florida

Myles Hill de tres años fue encontrado muerto el lunes por la noche y la causa de muerte fue una hipertermia debido a la exposición ambiental de manerca accidental.

El Departamento de Niños y Familias señaló varias negligencias por parte de la guardería. St. Charles no estaba aprobada para ser conductora del lugar, el menor fue marcado como presente por el personal, la camioneta no tenía asientos para menores de tres años, cuando este tipo de vehículo no transporte menores de cinco años.

Otras de las faltas que hubo ese día fue que la conductora dejó sentarse en el asiento principal del pasajero a un niño de 11 años, lo cual no está permitido por los “air bags”.