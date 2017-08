Identifican al joven baleado cerca de su casa en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Los vecinos del joven Gabriel Valenzuela de 25 años, quien fue asesinado el miércoles cerca de su casa en Las Vegas, continúan conmovidos e indignados por ese crimen.

Según un reporte policial, Valenzuela revisaba su correspondencia cuando se escucharon múltiples disparos que lo dejaron inmóvil a las afueras de su casa ubicada al 5500 de Dewey Drive, cerca de Russell y Lindell.

Valenzuela es la víctima más reciente en la ola de violencia en la ciudad y sus vecinos aseguran que ya no existe un lugar seguro en donde vivir.

“No se trata si es que te vas a vivir a un buen vecindario o a uno malo, esto está pasando en todas partes. Esta es la primera vez que algo así pasa por aquí, si mi esposa no me llama y me dice que no podia llegar a la casa, porque toda el área estaba acordonada, no me hubiera enterado de lo sucedido”, dijo Maruf Hussen, vecino de Valenzuela.

Una residente del área, Kyomi Kane, explicó el momento en el que Valenzuela fue baleado.

“Vi a mi vecino en el suelo sangrando, me acerqué a ver que es lo que había sucedido, su familia estaba gritando y llorando, después llegó la ambulancia y se lo llevaron al hospital”, dijo Kane.

Las autoridades señalaron que la víctima y los sospechosos intercambiaron un par de palabras antes de disparar varias veces. Valenzuela fue trasladado al Centro Médico de Urgencias en donde el personal médico lo declaró muerto.

Los presuntos responsables de esta balacera son descritos como de 2 a 4 hombres afroamericanos que vestían sudaderas. Si sabe más información sobre este incidente, favor de comunicarse con las autoridades al 702-385-5555.