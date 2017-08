Más vacunas son obligatorias para este ciclo escolar en Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Hace días el Distrito Escolar del Condado Clark envió un comunicado a familiares de estudiantes que asisten a la escuela Fremont por un caso activo de tuberculosis que terminó en la muerte de la maestra Maria Alvarez.

Para prevenir este tipo de situaciones, el distrito recomienda que los más indefensos tengan las vacunas requeridas para evitar contagios. También sus hijos podrían tener problemas para registrarse en la escuela si no cuentan con las vacunas apropiadas.

Muchos padres piensan solo en útiles escolares pero es crucial que la cartilla de vacunación de sus hijos esté al corriente.

“Necesitan una serie de vacunas como MMR que previene el sarampión, paperas y rubéola … la de la varicela, hepatitis A y B. Lo correcto es seguir el esquema de la cartilla de vacunación”, dijo un portavoz del distrito de salud del condado.

Para aquellos que todavía no completan todas y están en séptimo grado, existe un nuevo requisito.

“Se requiere la vacuna TDAB, la cual es una protección contra el tétanos, difteria y la tos ferina… también un nuevo requisito este año es la vacuna en contra de la meningitis llamada MCRV4”, dijo el portavoz.

El proceso de vacunar a sus hijos puede ser costoso y quizás no sepa adonde acudir para este servicio.El Distrito de Salud de Nevada estará dando estos servicios gratuitos el sábado 12 de agosto, uno en una de las oficinas, ubicada en 280 Decatur de 10 a.m. a 2 p.m. y el otro será en el Cashman Center ubicado al 850 Las Vegas Blvd. de 10 a.m. a 3 p.m.