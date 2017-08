¿Qué opina Julión sobre su foto con Peña Nieto que borró el presidente?

(NOTICIAS YA).- Cayó el prestigio del cantante de música regional mexicana: Julión Alvarez y el cantante chiapaneco lo sabe por lo que trató de tomar de la mejor manera que el presidente mexicano: Enrique Peña Nieto haya borrado la foto que se tomaron a principios de la semana en un recorrido turístico para promocionar al estado de Chiapas.

La foto en las redes sociales oficiales del presidente Enrique Peña Nieto duró menos de dos días pues el lunes fue publicada y el miércoles fue borrada antes de que diera a conocer la investigación en contra del cantante por supuestos nexos con el crimen organizado en tareas de lavado de dinero en base la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Enrique Peña Nieto aprovechó sus vacaciones para recorrer Chiapas, estuvo en el Cañón del Sumidero, un atractivo turístico del estado en donde viajó en una lancha abordo con Manuel Velazco, gobernador de Chuiapas, Julión Alvarez, cantante de música regional y el conductor de la lancha: Marco Hernández.

“Un amigo me comentó oye loco… lejos de molestarme yo se lo agradezco. Ellos y más que nosotros, y que todos saben que tan dañada está la imagen de cualquier figura pública. Él sabe también que Julión Álvarez Norteño Banda somos muy queridos y muy bien vistos y sé que hubieron muy malos comentarios ahí, que oye que no. Quiero darle una muy buena salida a esa quitada de foto, vamos a ver a estos muchachos, si dicen y así lo quiero ver”, dijo en la conferencia.

“Yo soy una figura que le tiene respeto ante cualquier situación. Yo le tengo respeto y es el presidente, es el que nos representa sean los problemas que sean y todo. Yo me siento orgulloso de ser representante de mi estado con mi música a nivel nacional e internacional, guste mi voz, guste mi género o no les guste a mucha gente. Hay muchísimos que me apoyan y debido a ese apoyo se me invita… a ver Julión, viene el presidente a nuestro estado, tu eres representante y vamos a recibirlo y llevarlo a uno de los lugares más mágicos y turísticos del estado”, expresó Julión sobre Peña Nieto.