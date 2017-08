Varias personas testificaron esta semana en juicio de Taylor Swift

(NOTICIAS YA).- El juicio civil de la cantante Taylor Swift y el exlocutor David Mueller, sigue avanzando rápidamente, y este viernes, el ex guardia de seguridad, al igual que la mujer que aparece en la famosa fotografía con la cantante y Mueller, tuvieron oportunidad de testificar. Aquí el resumen de lo que ha sucedido hasta el día de hoy.

El 8 de agosto, Mueller testificó, expresando que su reunión con Swift fue “rara e incómoda”, diciendo que:

“Sabía que mi mano estaba tocando su costilla o su falda y paso por detrás de ella, y su mano pasó detrás de mi brazo”

También manifestó que el jamás tocó su trasero y que estaba en el juicio para probar su inocencia.

El 9 de agosto, la madre de Taylor Swift, Andrea, testificó diciendo lo siguiente:

“Entré al vestidor y me percate de su expresión. Me di cuenta que algo estaba terriblemente mal y me dijo “Mamá, un hombre me agarró el trasero” yo quería vomitar y llorar al mismo tiempo, ella (Taylor) estaba temblorosa, se sentía humillada” y agregó también que “Él agredió sexualmente a mi hija” apuntando a Mueller.

El 10 de agosto, Swift testificó en contra de Mueller diciendo que

“Definitivamente fue un agarrón, un agarrón muy largo, fue intencional… se mantuvo enganchado en mi trasero desnudo. Yo sentí como tocó mi trasero por debajo de la falda. Tocó por debajo de mi falda y se mantuvo hasta que me alejé de él, aun así no me soltaba, fue algo muy traumático. Jamás había pasado por una situación similar”.

El viernes 11 de agosto, le tocó el turno al ex guardia de seguridad de Swift, Greg Dent. De acuerdo a su argumento, aseguro que no solamente cree que Mueller tocó a Swift por debajo de su falda, que él está seguro que sucedió. El guardia de seguridad describió como fue testigo de que Mueller le metió la mano a la cantante por debajo de la falda y la tocó.

También expresó que en ese momento no hizo nada al respecto, ya que Swift es un poco estricta y mientras ella no le diera una orden, él no podía reaccionar. También dijo que después del incidente, cambió su rutina. Desde aquel día, le comenzó a advertir a los hombres que se acercaban a la cantante para tomarse fotos, que tenían que mantener su brazo o mano arriba de la cintura.

El viernes también testifico la exnovia de Mueller, Shannon Melcher, que al igual aparece en la fotografía. De acuerdo a su versión, ella no notó nada raro mientras se tomaban la foto, pero agregó que no tiene ojos en la parte posterior de su cabeza para darse cuenta de todo lo sucedido.

El juicio que se está llevando a cabo en una corte federal, está programado para finalizar el 24 de agosto, aunque el juez podría deliberar antes si lo cree conveniente.

Mueller busca una indemnización de 3 millones de dólares por los daños y por haber perdido sus ingresos de 150 mil dólares anuales. Mientras que Swift pide 1 millón de dólares, que aparentemente tiene planeado donar a organizaciones para mujeres abusadas.