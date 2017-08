Lo pensarás dos veces antes de hacer un saludo nazi en Alemania

(NOTICIAS YA).-Es lamentable, pero una de las cosas que más se mantienen en el imaginario mundial sobre Alemania, es su terrible pasado nazi. Ellos lo saben y también lo lamentan. Es por eso que en Alemania está estrictamente prohibido hacer cualquier señal, llevar cualquier uniforme o bandera referente al tercer Reich.

Si rompes esta ley, es probable que no solamente te metas en problemas legales en Alemania (y los alemanes no van a descansar hasta que pagues tu condena, seas de donde seas, estés donde estés), también te puedes llevar una golpiza.

Esto le pasó a un sujeto norteamericano de 41 años, cuya identidad no ha sido revelada, que se encontraba en un bar de Dresden con un “extremadamente alto nivel de alcohol en la sangre”, y comenzó a hacer el saludo nazi, mismo que consiste en elevar el brazo y la mano destendidos con un ángulo ligeramente elevado. Este saludo, llamado también Hitlergruß en alemán, era utilizado durante el gobierno de Adolfo Hitler para representar total respeto y sumisión ante el mandatario.

El sujeto salió del bar, pero no notó que alguien salió tras de él con el único fin de golpearlo por hacer una seña cargada no solo de odio, sino de todo lo negativo que Alemania quisiera olvidar de su historia.

La golpiza solo le provocó daños menores al sujeto, y paramédicos lo vendaron en el lugar, declarando que no tendría mayores complicaciones. El atacante no fue aprehendido, y el turista norteamericano espera saber qué pasará con él, si recibirá cargos o no en su contra por irrumpir de esta manera el reglamento alemán.

Curiosamente, hace apenas unos días, dos turistas tuvieron una experiencia muy parecida. En este caso se trató de chinos quienes hicieron la misma seña frente del parlamento en la ciudad de Berlín. Fueron detenidos y multados con 500 euros cada uno, por un acto que ellos describieron como “broma”, pero que para los alemanes no es nada de qué bromear.

A diferencia de las leyes norteamericanas con respecto a la libre expresión, para los alemanes, la libre expresión termina cuando se pone en riesgo el bienestar de terceros. Es por eso que ningún mensaje con fines de odio es considerado protegido, por lo que cualquier o señal nazi está prohibida.