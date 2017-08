Confirman nuevas presentaciones de Lionel Richie en el Planet Hollywood

(NOTICIAS YA).- Lionel Richie anunció que agregó 14 presentaciones más a su tour “Lionel Richie-All the Hits” en The Axis dentro del Resort y Casino Planet Hollywood en Las Vegas, en su temporada 2017-2018.

Lionel lleva a sus fanáticos a un paseo con la música que lo representa, a través de sus clásicos incluyendo “All Night Long”, “Hello”, “Easy (Like Sunday Morning)”, “Say You, Say Me” y “Dancing on the Ceiling”.

Los boletos empezarán a la venta al público a partir del 19 de agosto a las 10 a.m. Una venta previa para miembros del club de fans empezará a partir del 15 de agosto a las 10 a.m. hasta el 18 de agosto a las 10 a.m.

Las 14 presentaciones adicionales del artista están programadas para las siguientes fechas:

Noviembre: 29

Diciembre 2017: 6,8,9,13,15,16

Marzo 2018: 7,9,10,13,16,17,20

Los boletos más económicos empiezan cerca de los $59 más impuestos y se pueden obtener a través de internet al www.tichetmaster.com/lionel o en persona en taquilla dentro del Planet Hollywood. Los precios para pases o paquetes VIP varían depende la fecha del show. Todas las presentaciones se llevarán a cabo a las 8 p.m.