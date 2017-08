Los 5 mejores lugares para ver el eclipse en Los Ángeles

(NOTICIAS YA).-

El lunes 21 de agosto de 2017, un eclipse solar cruzará los Estados Unidos por primera vez en 38 años. Desde Oregón hasta el Sur de Carolina, la gente experimentará un eclipse solar total, mientras el resto de los estados tendrán una vista parcial de esta obre de la madre naturaleza.

En Los Ángeles, el eclipse comenzara alrededor de las 9:05 a.m. y terminará a las 11:43 a.m. Cuando el eclipse esté en su punto máximo será a las 10:20 a.m. cuando un 62 por ciento del sol este cubierto.

Aquí los mejores lugares para presenciar este espectáculo.

Parque Histórico Estatal de Los Ángeles (1245 N. Spring St.)

Rancho King Gillette (26876 Mullholland Highway, Calabasas)

Rancho Sierra Vista (Via Goleta and Lynn Road, Thousand Oaks)

Griffith Observatory (2800 E Observatory Rd, Los Angeles)

Librería de Studio City (12511 Moorpark St, Studio City)

La gente Angelina solo podrá disfrutar un 70 por ciento del eclipse en comparación con los estados del norte, donde el eclipse será total. Disfruten y recuerden utilizar lentes especiales para experimentar esta rara ocurrencia el lunes 21 de agostos de 2017.