Maestra de Ohio tiene sexo con un estudiante y queda embarazada

(NOTICIAS YA).- Una maestra de Ohio fue acusada de tener relaciones sexuales con uno de sus estudiantes por un periodo de al menos tres años y dio comienzo cuando esta era la su maestra de Inglés cuando cursaba el octavo grado.

Laura Lynn Cross, de 36 años, fue acusada de tres cargos de abuso sexual durante un periodo que aparentemente ocurrió desde el 1 de agosto de 2013 hasta el 6 de septiembre de 2016. Cuando la maestra trabajaba para la Escuela Secundaria Buchtel en Tallmadge, Ohio.

LEE: VIDEO: Retiran cargos de abuso sexual tras revelarse la verdad en video

Según los padres del menor la Cross y su hijo tuvieron un bebé juntos, además el padre dijo que en el 2012 habían denunciado lo sucedido al personal de la escuela donde ocurrieron los hechos y a la policía de Tallmadge, pero no presentaron cargos contra la mujer.

Según WEWS, la maestra aparentemente había convencido a la madre del niño, quien tenía la custodia del menor, para permitir que el adolescente se trasladara con Cross a través de un acuerdo de “custodia parental parcial” que sería aprobado por la corte, diciendo que podía cuidar y llevar a su hijo por un buen camino.

La maestra ya no trabajaba en la escuela en el 2015 según revelan los informes policíacos.

Pero pasaron los años y no se habían presentado cargos hasta que la policía descubrió que Cross y el menor de edad habían tenido un bebé juntos en el 2015. Por otra parte el padre del joven no identificado por tratarse de un menor de edad dijo que no supo nada de lo ocurrido hasta que un abogado lo llamó por teléfono para preguntarle si sabía que era abuelo.

LEE: Nueva ley limita interrogatorios a niños víctimas de abuso sexual

Un portavoz del sistema escolar de Akron dijo que el distrito no estaba al tanto del caso hasta que una investigación los alertó, además dijeron que las autoridades están haciendo su propia investigación que remonta al 2012 para determinar que sucedió exactamente entre la maestra y el estudiante.

Ahora la mujer acusada fue encarcelada y un juez determinó que tendría que prestar una fianza de $100,000.