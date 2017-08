VIDEO: Mujer cuelga a su hijo para amenazar a su esposo

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Tailandia se filmó a sí misma colgando a su hijo de apenas un año del cuello con un cordón negro para amenazar a su esposo porque no quería contestarle una llamada.

La tarde del pasado viernes Nauremon Jampasert, de 28 años, tomó a su hijo en un momento de rabia para atarle un cordón alrededor de su pequeño cuello y tiró de él dejándolo colgado por algunos segundos sin importar su llanto de terror.

Tras colgarlo, la desquiciada madre terminó aventando a su hijo contra una cama mientras veía a la cámara y amenazaba a su esposo.

“Mira… no está muerto. No lo he matado todavía. Míralo. Voy a llevarlo a morir en algún lugar”, así amenazó al padre del pequeño.