Denuncian presunto fraude por parte de compañía de construcción

(NOTICIAS YA).- Con contratos, recibos de pago y 3 reportes policiacos tres personas que prefieren ocultar su rostro denuncian un presunto fraude cometido por Thomas Lee Norvell supuesto propietario de la compañía Southwest Development Group.

“Hice un trato con él de que le compraba un terreno, en ese terreno él me dijo que también me podía levantar casa así que me pidió que le diera un depósito para empezar y le di 24 mil dólares.”

La mujer que prefiere ocultar su identidad se llevó una sorpresa al investigar el historial del terreno ubicado en la cuadra 3 mil cien de la calle Flager al descubrir que el terreno no estaba a nombre de Norvell.

Dos personas más aseguran haber perdido cerca de 10 mil dólares en proyectos de construcción. Ante las denuncias Noticias 26 acudió a las oficinas del buró de mejores negocios quienes confirmaron que existe una queja en contra de la compañía la cual carece de una dirección física. D

Documentos del condado demuestran que el sujeto enfrenta múltiples cargos entre ellos:

Robo a propiedad así como prácticas de comercio deceptivo.

La portavoz del buro Karla García recomienda que los consumidores investigan a las compañías y reciban tres cotizaciones antes hacer un contrato, en referencia a los depósitos de pago aseguran

“Nosotros no recomendamos que sean cantidades fuertes, dependiendo del trabajo una cantidad razonable digamos 1/3 por ciento del total.”

Dalinda García informa.