Este hombre condujo al hospital con un clavo cerca del corazón

(NOTICIAS YA).-Un hombre de Wisconsin sufrió un accidente de construcción mientras instalaba el marco de una chimenea hace unos meses, informó el ABC News.

Doug Bergeson, manipulaba una pistola de clavos en la construcción y accidentalmente se disparó un clavo de tres pulgadas y media en su pecho.

“Realmente no me dolió, me sentí como si me hubiera picado”, dijo Bergeson a la filial de ABC, WBAY-TV.

Pero definitivamente sabía que debía ir a emergencias:

“Cuando vi el clavo moviéndose con mi corazón pensé: – No voy a seguir trabajando”, agregó.

Aunque el pequeño pico de metal salía de su pecho, Bergeson no se molestó en llamar al 911. Se dirigió a 12 millas al Centro Médico Bay Area en Marinette.

El personal del hospital se apresuró Bergeson a Aurora BayCare Medical Center, donde se sometió a cirugía de corazón abierto.

“Un latido del corazón equivocado, una posición equivocada y habría tenido un problema mucho más complicado de lo que fue”, dijo el Dr. Alexander Roitstein, que realizó la cirugía.

Bergeson no tiene ningún daño permanente en el corazón, sólo una cicatriz y un gran respeto a las pistolas de clavos.

“Los accidentes, pueden ocurrir tan rápidamente, y afortunadamente éste tuvo un buen final”, dijo.